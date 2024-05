Pesquisa eleitoral suspensa em Sumaré

Representação eleitoral de impugnação de pesquisa em Sumaré foi deferida pela Justiça Eleitoral

A decisão saiu nesta quinta-feira (23) em favor ao União Brasil, presidido pelo Vereador Lucas Agostinho. O pedido foi feito no último dia 18. O processo é conduzido por conta que o levantamento de intenção de voto teria apresentado ilegalidades que maculam o seu teor.

Desta forma, a Justiça Eleitoral remeteu ao Ministério Público, que concordou com a não divulgação do resultado, “que estaria em desrespeito as normas e resoluções da Justiça Eleitoral”, segundo a Promotora de Justiça Eleitoral.

A Juíza Eleitoral Roberta Steindorff Malheiros, toma decisão favorável ao pedido de impugnação, requerida pelo União Brasil.

Juíza integra no processo “que a pesquisa de intenção de votos estaria eivada de ilegalidades, que assim prejudicariam sua legitimidade.

Em tom firme e também feliz com a vitória judicial, o Presidente do partido União Brasil, Lucas Agostinho pontua: “Não vamos tolerar esse tipo de pesquisa, sem critérios técnicos, que é publicada com o único intuito de confundir a cabeça do eleitor. Queremos saber quem está por trás desta empresa que veio de Barretos realizar esta pesquisa. A política ultrapassada não será tolerada no processo eleitoral, invocaremos o rigor da Lei sempre que necessário, para garantir um pleito democrático”.

Portanto, a empresa Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA, fica proibida de divulgar e mencionar o levantamento para a população.

