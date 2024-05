Palmeiras empata em Ribeirão e avança (0-0)

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (23)

no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil – o primeiro encontro entre as equipes, no Allianz Parque, terminou 2 a 1 para o Verdão. Em sua 29ª participação no torneio, o Alviverde garantiu classificação para as oitavas de final pela 25ª vez.

O Maior Campeão do Brasil está invicto há sete jogos como visitante, somando todas as competições (são duas vitórias e um empate pela CONMEBOL Libertadores; duas vitórias e um empate pelo Campeonato Brasileiro e um empate pela Copa do Brasil).

Dos últimos 16 duelos fora de casa, o Verdão perdeu apenas um, diante do Santos, na primeira final do Campeonato Paulista deste ano (são sete vitórias e oito empates nos outros 15 jogos).

Diante do Botafogo-SP, o Palmeiras está invicto há dez jogos (oito vitórias e dois empates desde a última derrota, em 2014, em Ribeirão Preto). Como visitante, não perde do rival há cinco jogos (três vitórias e dois empates). O confronto pela Copa do Brasil foi inédito.

