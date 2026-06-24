Foram 23 jogos por três categorias das competições organizadas pela Prefeitura

A quarta rodada da primeira fase da elite do futebol amador de Hortolândia foi concluída com destaque para as vitórias do Santa Clara e do Canarinho. Foram 10 jogos disputados pela competição organizada pela Prefeitura de Hortolândia. No grupo A, Moleque Travesso, Internacional, Santa Clara e São José são os melhores times. No B, Geração 2000, São Miguel, Real São Bento e Inter Remanso contam com as melhores campanhas. Por outro lado, Divino e Parque Ortolândia ainda não pontuaram. Nesta primeira fase, são 20 equipes divididas em dois grupos com 10 equipes em cada grupo. Times do grupo A enfrentam as equipes do grupo B, em turno único, nesta primeira fase.

SEGUNDA DIVISÃO

Na segunda divisão, também foram disputadas quatro rodadas. No final de semana, foram 10 jogos. Estrela Vermelha, Esquadrão City, Flamenguinho e Vila São Pedro são os melhores do grupo A. No grupo B, Só Maloka, Argentinos Juniors, Perón e Real Piauí são as melhores equipes. O Santa Maria ainda não pontuou e o Novo Ângulo, com um ponto, são as piores equipes. A segunda divisão também conta com 20 equipes, divididas em dois grupos com 10 times em cada grupo. A fórmula de disputa é a mesma da primeira divisão.

HIPERMASTER 50+

Pela categoria Hipermaster 50+, são seis equipes na disputa. No final de semana, foram disputados três jogos pela quarta rodada. Unidos Boa Vista, Adelaide GRM, C.V.A e Família Santa Esmeralda, até o momento, são as equipes que estariam se classificando para a fase final. Vila São Pedro ainda não somou pontos.

FUTEBOL AMADOR

Hortolândia tem aproximadamente 200 equipes de futebol amador em todas as regiões da cidade. São diversas categorias com cerca de 4 mil pessoas envolvidas entre comissões técnicas e jogadores.

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