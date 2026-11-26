Caos

Peguei o carro. Minha intenção era levá-lo ate a oficina. No dia anterior tinha retirado o mesmo de lá, feliz por, finalmente, ter o carro de volta. À tarde, o carro apresentou uma nova falha.

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No caminho para a oficina, na pista, o trânsito não fluía. Tudo parado. O medo do carro deixar na mão veio crescendo dentro de mim. Parado…devagar. peguei um caminho alternativo, saí da pista e procurei uma outra rota até a oficina mecânica. Nem sempre o caminho alternativo é a melhor escolha. Fui descobrindo isto. Melhor seria ter permanecido na pista. Agora é tarde, pensei… o caminho alternativo, completamente urbano, devido às fortes chuvas tornou-se pior.

Tudo parado. Muitos carros. Poucas ruas. Ruas alagadas, trânsito alterado aqui e acolá. Caos. Caos total. Dentro do carro, com trânsito lento, fico pensando…se eu tivesse continuado na pista já estaria na oficina mecânica. O pensamento, ao contrário do trânsito, fluía numa velocidade fantástica. O pensamento é sempre veloz. Pensamos em muitas coisas numa velocidade incalculável.

Mesmo devagar, depois de uma hora, cheguei na oficina mecânica. Deixei lá meu carro. Fui a pé para a Igreja, meu local de trabalho. Gosto de andar a pé em minha cidade. Ando bastante. Já percebi que a pé percebo uma cidade que não vejo quando estou no carro. Gosto de encontrar pessoas nas ruas, cumprimentar, bater um papinho rápido, falar amenidades…prosear é sempre bom.

Andando, pude ver o caos nas ruas devido às águas das chuvas. Ruas alagadas…ruas interditadas…as águas não têm para onde ir…elas vão invadindo espaços que, outrora, eram seus.

“No fim dá tudo certo”, dizia um amigo pedreiro. E ele arrematava: “Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim”. Repetia isso ainda dentro do carro, a caminho da oficina. Agora, a pé, mais calmo, andando devagar, sentindo a brisa da manhã bater suavemente no rosto, já estava chegando ao meu local de trabalho…tranquilo e feliz.

Diante dos problemas, pegue caminhos alternativos. Se a alternativa não for viável, não se desespere. Há outras alternativas. O importante é chegar ao destino. Mude de ritmo, mas continue andando. Devagar, sem pressa, no ritmo de Almir Sater. Saiba que a vida é dinâmica e que “nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia”.

É isto!

Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano