Teatro de Americana recebe espetáculo de dança “A Família Madrigal” em quatro sessões

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O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, de sexta-feira (27) a domingo (29), quatro sessões do espetáculo de dança “A Família Madrigal – O Musical”, da Art American Dance. Os ingressos custam de R$ 80,50 a R$ 161,00 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com. A classificação indicativa é livre.

A coreografia é inspirada na animação da Disney “Encanto” (2021), ambientada em uma vila mágica nas montanhas da Colômbia, e apresenta o trabalho desenvolvido pelos alunos da escola de dança nos últimos meses.

“As companhias de dança dão o tom das apresentações de fim de ano nos teatros municipais, trazendo para o palco os novos talentos da cidade. É uma oportunidade para conhecer e se encantar com nossos artistas da área da dança”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Na sexta-feira (27), o público confere o espetáculo às 20h. No sábado (28), são duas apresentações: às 15h30 e às 20h. Domingo (29), os dançarinos sobem ao palco às 19h30. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana.

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