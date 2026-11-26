Muito além de fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e filho e garantir a nutrição ideal ao bebê, o ato de amamentar atua como um poderoso escudo biológico para a saúde da mulher. Essa é a principal conclusão de uma pesquisa desenvolvida por Maria Máximo, estudante do 4º ano de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e apresentada recentemente no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (Esmo), realizado em Madri, na Espanha, ao final de outubro deste ano — um dos mais prestigiados eventos de oncologia do mundo.

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Intitulado “Lactação como fator de proteção no desenvolvimento do câncer de mama triplo-negativo (CMTN)”, o estudo foi conduzido pela estudante de Medicina da UMC, sob orientação do Dr. Rafael Zapata, oncologista clínico do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes.

O foco da investigação recaiu sobre o câncer de mama triplo-negativo, considerado o subtipo mais agressivo da doença e o de pior prognóstico clínico, devido à ausência de receptores hormonais que costumam guiar terapias-alvo, e a conclusão é que mulheres que amamentam por mais de seis meses apresentam uma redução aproximada de 23% no risco de desenvolver esse tipo de câncer em comparação àquelas que nunca amamentaram.

O estudo envolveu uma extensa revisão narrativa da literatura e diretrizes internacionais de oncologia para avaliar os mecanismos de proteção da lactação contra o câncer de mama triplo-negativo. “Durante muito tempo, acreditava-se que o efeito protetor da amamentação era apenas epidemiológico. Hoje, sabemos que a lactação desencadeia uma série de alterações celulares, imunológicas e moleculares profundas que remodelam o microambiente da glândula mamária e reduzem sua suscetibilidade a tumores”, explica Maria Máximo.

Quatro pilares da proteção e amamentação

Para traduzir como o organismo feminino constrói essa barreira contra o câncer, a pesquisa sistematizou os achados em quatro mecanismos biológicos fundamentais: diferenciação celular (amadurecimento), regulação gênica e epigenética, vigilância imunológica e involução mamária equilibrada.

“Durante a produção de leite, as células da mama passam por um processo intenso de especialização. Células mais maduras e especializadas tornam-se geneticamente mais estáveis e menos propensas a sofrer mutações malignas. Esse amadurecimento celular funciona como barreira de proteção biológica”, explica Maria.

Outra ação benéfica da lactação é o fato dela funcionar como um “interruptor” biológico. Sem alterar o código do DNA, ela ativa genes que identificam e eliminam células danificadas, enquanto silencia genes ligados à multiplicação celular descontrolada.

“No que diz respeito à vigilância imunológica, o estuda analisou que o período de amamentação atrai uma maior concentração e participação de células de defesa no tecido mamário, intensificando a fiscalização do sistema imune para neutralizar ameaças antes que evoluam para um tumor. E mesmo após o desmame, a mama passa por uma reorganização natural para retornar ao estado anterior à gestação. Quando esse processo ocorre de forma regulada, promove uma ‘limpeza’ tecidual, descartando células danificadas e restaurando a arquitetura saudável da glândula”, ressalta a estudante de Medicina da UMC.

Com os achados, o objetivo agora é ampliar a divulgação científica para que a informação alcance cada vez mais mulheres e profissionais de saúde, “reforçando que incentivar o aleitamento materno é também uma estratégia vital de prevenção oncológica”.