Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o ministro da Fazenda no quarto mandato do governo (Lula 4), a partir de 2027.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (26 de novembro de 2026), após uma reunião entre o executivo e Lula em Brasília para acertar os detalhes da indicação.

Trabuco e a política

• Convite e histórico. Lula havia sondado Trabuco na segunda-feira (23). O banqueiro já havia sido convidado para comandar a Fazenda em 2014, durante o governo Dilma Rousseff, mas recusou a proposta na ocasião e indicou Joaquim Levy.

• Reação do mercado. A escolha de Trabuco, que tem forte interlocução com o setor empresarial, foi recebida com entusiasmo pelo mercado financeiro, provocando alta na Bolsa de Valores e queda na cotação do dólar.

• Reação política. Dentro do PT, o nome gerou ressalvas: o líder do partido na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), afirmou que a escolha “pode não ser a melhor opção” e destacou que não há disposição na bancada para discutir uma nova etapa de ajuste fiscal.

Leia + sobre economia, emprego e mercado