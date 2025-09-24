Caps Infantojuvenil de Americana recebe oficina de Culinária Terapia

Leia + sobre saúde

As crianças assistidas pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantojuvenil “Larissa de Almeida”, de Americana, participaram na última semana de uma oficina de Culinária Terapia promovida pelos alunos do 9º e 10º períodos do curso de Enfermagem da FAM (Faculdade de Americana), sob supervisão da professora e enfermeira Patricia Pierette. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Amarelo, visando promover a saúde mental, emocional e social dos participantes.

A atividade contou com a confecção de chapéus de cozinheiro, preparo de bolachinhas para degustação e abordagem de assuntos relacionados à saúde mental. A Culinária Terapia baseia-se na ideia de que preparar alimentos vai além de uma vida cotidiana, podendo estimular a criatividade, despertar memórias afetivas, favorecer a socialização e proporcionar autoconhecimento, além de auxiliar no manejo do estresse e da ansiedade, promover o bem-estar emocional e estimular habilidades cognitivas e motoras.

“Agradecemos muito à equipe da FAM pela realização dessa oficina tão especial. Momentos como esse estimulam a criatividade, fortalecem vínculos e oferecem às nossas crianças e adolescentes experiências enriquecedoras para o crescimento emocional”, destacou a coordenadora do Caps Infantojuvenil, Wilza Vieira de Lisboa.

“Iniciativas como essa mostram como pequenas ações podem ter um grande impacto na vida das crianças e adolescentes. A integração entre educação, saúde e prática terapêutica fortalece nossas estratégias de prevenção e cuidado, especialmente em campanhas como o Setembro Amarelo”, ressaltou a supervisora da rede de saúde mental de Americana, Paula Reimão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP