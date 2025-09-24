O Conselho Diretor da SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) declarou, nesta terça-feira (23), estado de escassez hídrica no âmbito da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, composta por mais de 30 municípios, incluindo Americana e cidades do entorno. O decreto estabelece uma série de medidas a serem adotadas pelo Governo do Estado e recomenda ações complementares aos municípios.

De acordo com o documento, a condição de escassez hídrica é caracterizada por um desequilíbrio quantitativo entre a oferta e a demanda de água na bacia do Rio Piracicaba. Esse desequilíbrio decorre do aumento da demanda em comparação com a disponibilidade hídrica atual.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O superintendente do DAE, Marco Morelli, explicou que o decreto estadual é importante para respaldar os municípios e chamar a atenção da população para o cenário hídrico.

“O documento comprova que o cenário problemático é regional, com o Estado reconhecendo que a Bacia do Rio Piracicaba está com pouca água. É o primeiro passo para que o Estado possa adotar medidas de apoio aos municípios. Nossas equipes têm trabalhado com muito empenho para buscar amenizar o problema e esperamos que as chuvas possam melhorar as condições do rio nos próximos dias”, disse.

ABASTECIMENTO segundo SP Águas

Conforme Boletim Hidrológico do Consórcio PCJ, o índice de chuva de agosto na Bacia do Rio Piracicaba foi 90,2% inferior à média histórica para o período, de 32,2 milímetros. O mês contabilizou 30 dias sem precipitação relevante e foi o sétimo mês de 2025 com índices pluviométricos abaixo do esperado. Já o mês de setembro (até o dia 21) não foi diferente, sem registro de chuvas significativas na Bacia do Rio Piracicaba.

Com chuvas abaixo da média nos meses de agosto e setembro, o sistema de abastecimento de água de Americana vem enfrentando intermitência em diversos bairros principalmente nos últimos 10 dias. Isso ocorre por conta da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba, que torna necessário reduzir temporariamente o volume tratado para assegurar que a população receba água dentro dos padrões de qualidade exigidos.

Essa condição também exige a realização de lavagens mais frequentes nos decantadores e filtros da Estação de Tratamento de Água, o que provoca oscilações no abastecimento em diferentes regiões da cidade. Essa situação só deve ser normalizada com a retomada das chuvas na cabeceira do manancial.

Mais notícias da cidade e região