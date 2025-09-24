Americana elabora novo Plano Municipal de Educação da próxima década

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta terça-feira (23), a elaboração de proposta para o Plano Municipal de Educação (PME) 2025-2035, que estabelece diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação municipal em um período de dez anos. A consulta pública foi lançada durante evento no Centro de Cultura e Lazer (CCL) e está disponível através de banner no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, e por meio de cartazes distribuídos às escolas da rede municipal.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, representou o prefeito Chico Sardelli no lançamento, que contou ainda com as presenças da secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, dos presidentes do Conselho Tutelar, Rodrigo Miletta, e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA), Patricia Cavicchioli; de Bruna Mariano Mioto, representando o dirigente regional de ensino, Haroldo Ramos Teixeira, e da educadora Claudicir Picolo, representando a consultoria que apoia o desenvolvimento do PME.

“Sempre digo que a Educação de Americana tem muito a aprender e também muito a ensinar. Durante a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, tivemos grandes avanços nos índices de qualidade educacional e fizemos investimentos relevantes tanto em infraestrutura como em qualificação e valorização dos profissionais da rede. Agora estamos construindo coletivamente o próximo Plano Municipal de Educação, por meio da consulta pública democrática e acessível, para que a comunidade escolar e toda a população possa contribuir efetivamente para o futuro de nossas crianças”, disse Ghizini.

O Plano Municipal de Educação tem o objetivo de garantir a melhoria da qualidade e a expansão da educação em todos os níveis. A população está convidada a participar com propostas e sugestões, até o dia 30 de setembro, através do site do município e via QR Code impresso nos cartazes.

A elaboração do PME será conduzida por uma Comissão Especial estabelecida com a finalidade de coordenar, analisar e propor as diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no município de Americana pelo período de dez anos. A comissão tem como presidente nato o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e os membros técnicos da pasta Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca, Alessandra Maraísa Miranda Pereira, Dinameire Perpétua Pinheiro Pascoal, Eliana Cristina Arcaro Baird, Graciete Pereira da Silva e Salete Cristina Pelisson da Cruz.

Durante o encontro, também houve a apresentação do balanço das ações do Plano Municipal de Educação 2015-2025. O plano em vigor foi elaborado em acordo com as exigências da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP