Como um pêndulo, as tendências na arquitetura vêm e vão, ganhando novos contornos e nuances com a configuração dos tempos. Com o passar dos anos, até o estilo clássico ganhou novas interpretações e o mesmo aconteceu com o minimalismo que, desde o seu “surgimento” se manteve perene, ganhando força em 2025.

Dentro de um contexto cada vez mais digital, onde a imagem importa, a arquiteta Patricia Penna, que comanda seu escritório homônimo, valoriza a influência do minimalismo.

A máxima do ‘menos é mais’, que exalta os elementos essenciais para constituir um ambiente, se faz presente ao destacar a forma e a função bem estabelecida de cada recurso. “Esse é um dos traços que valorizamos em nossos projetos“, declara.

O retorno triunfal do Minimalismo

Na visão da profissional, o ‘ressurgimento’ do minimalismo se justifica dentro de algumas vertentes. Em primeiro lugar, ela enumera o excesso de estímulos visuais e sonoros, dentro de um cotidiano hiperconectado que os seres humanos estão envolvidos. “Ao chegar em nossas casas, buscamos por ambientes que promovam as condições plenas para o descanso total“, analisa.

Outro ponto está relacionado ao período pandêmico ao qual todos fomos submetidos. “Ficar mais tempo onde habitamos nos fez entender o morar de uma maneira bem diferente ao que estávamos acostumados. Nesse passado não tão distante, muitos de nós apenas pernoitavam e passavam algumas horas a mais em casa durante os finais de semana“, relaciona Patricia. Ainda de acordo com ela, a arquitetura é um espelho do comportamento de nossa sociedade.