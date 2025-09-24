Minimalismo 2025 na arquitetura de interiores
Uma nova abordagem do minimalismo na arquitetura de interiores
De acordo com a arquiteta Patricia Penna, a ideia do “essencial”, na arquitetura, tem raízes na década de 1930, tendo sido definido melhor a partir da década de 1940, atualizando-se em leituras que atendem o momento presente
Neste dormitório, do escritório Patricia Penna Arquitetura, a autenticidade do minimalismo é patente, num conjunto composto por poucos elementos decorativos, com valorização das formas e funções. | FOTO: Leandro Moraes
Como um pêndulo, as tendências na arquitetura vêm e vão, ganhando novos contornos e nuances com a configuração dos tempos. Com o passar dos anos, até o estilo clássico ganhou novas interpretações e o mesmo aconteceu com o minimalismo que, desde o seu “surgimento” se manteve perene, ganhando força em 2025.
Dentro de um contexto cada vez mais digital, onde a imagem importa, a arquiteta Patricia Penna, que comanda seu escritório homônimo, valoriza a influência do minimalismo.
A máxima do ‘menos é mais’, que exalta os elementos essenciais para constituir um ambiente, se faz presente ao destacar a forma e a função bem estabelecida de cada recurso. “Esse é um dos traços que valorizamos em nossos projetos“, declara.
O retorno triunfal do Minimalismo
Na visão da profissional, o ‘ressurgimento’ do minimalismo se justifica dentro de algumas vertentes. Em primeiro lugar, ela enumera o excesso de estímulos visuais e sonoros, dentro de um cotidiano hiperconectado que os seres humanos estão envolvidos. “Ao chegar em nossas casas, buscamos por ambientes que promovam as condições plenas para o descanso total“, analisa.
Outro ponto está relacionado ao período pandêmico ao qual todos fomos submetidos. “Ficar mais tempo onde habitamos nos fez entender o morar de uma maneira bem diferente ao que estávamos acostumados. Nesse passado não tão distante, muitos de nós apenas pernoitavam e passavam algumas horas a mais em casa durante os finais de semana“, relaciona Patricia. Ainda de acordo com ela, a arquitetura é um espelho do comportamento de nossa sociedade.
No hall de entrada dessa residência assinada pela arquiteta Patricia Penna, moradores e visitantes se sintonizam com uma área minimalista e sofisticada. Bem posicionado, o aparador se soma à obra de arte e o lustre imponente, além da potência do piso monolítico e os detalhes na parede que complementam o cenário elegante | FOTOS: Leandro Moraes
Como empregar o minimalismo em 2025?
Na arquitetura contemporânea, o estilo é expresso por grandes vãos, tanto em portas como em janelas, lajes finíssimas, linhas retas em evidência, pisos monolíticos (ou com aspecto), bem como a iluminação discreta nos ambientes.
No caso dos revestimentos, para garantir um visual único, a arquiteta Patricia Penna gosta de investir em materiais de grandes formatos para aplicação tanto em pisos, como paredes. Nesta residência, o “bloco” de mármore demarca o amplo setor para a lareira, enquanto o piso e o tapete em larga escada garantem a linearidade do ambiente. A esquadrias das janelas ladeiam a peça polida com os veios em destaque | FOTO: Leandro Moraes
A arquiteta ressalta que o viés minimalista respeita as lacunas entre os mobiliários e objetos, salientando a forma de cada um deles.
Com cores neutras, essa sala de jogos acomoda familiares e amigos ao redor de uma mesa com ampla visão da área externa. As esquadrias finas e retas deixam o vidro bem fixado, garantindo a entrada abundante da luz natural, e toque final do ambiente fica por conta da paleta de cores que mescla as tonalidades de cinza e o off-white | Projeto: Patricia Penna Arquitetura & Design | FOTOS: Leandro Moraes
As cores do minimalismo
Um tópico controverso diz respeito à relação do estilo com as cores. “Se seguirmos à risca o conceito, peças decorativas tendem a não ser bem-vindas, bem como o uso de cores vibrantes“, alerta a profissional, que salienta: “Contudo, acredito que este purismo faça sentido em contextos bastante específicos. Num cenário latino-americano, por exemplo, uma casa tende a ser recheada de expressão, objetos, obras de arte e cores“, complementa Patricia.
Ela acredita que a utilização harmônica das cores em projetos minimalistas e requintados explora a personalidade daqueles que viveram (ou vivem) em arquiteturas com essas premissas.
Com apenas uma obra de arte, este aconchegante living trouxe um ponto de cor através dos pufes. O detalhe monocromático do cinza encanta com o mobiliário confortável, assim como dialogam com os painéis amadeirados que revestem as paredes | Projeto: Patricia Penna Arquitetura & Design | FOTOS: Leandro Moraes
De maneira geral, a arquiteta aconselha o emprego de tons neutros, como as variações do branco (muito conhecidos como ‘off-white’), cinzas, tons beges e terrosos, desde que fujam dos amarelados, alaranjados e avermelhados mais intensos.
Tecnologia e minimalismo
A tecnologia é uma aliada, uma vez que auxilia em processos trabalhosos da arquitetura e da produção: contribuem na construção de mobiliários em materiais delgados e leves sem perder a resistência, facilitam o cálculo estrutural e o desenvolvimento de novas técnicas e matérias-primas para a construção civil.
Na construção civil, os avanços tecnológicos se refletem dentro dos projetos de arquitetura. Na área externa dessa casa projetada pela arquiteta Patricia Penna, os materiais especificados asseguraram um visual único no piso, paredes e na estrutura metálica. Tudo isso valorizou as linhas retas e os vãos entre cada guarnição da edificação | FOTO: Leandro Moraes
Sobre Patricia Penna, @patricia_penna_arquitetura
No mercado há mais de 25 anos, a arquiteta Patrícia Penna é destaque de mostra de decorações no Brasil e no exterior. Com a equipe multidisciplinar que faz parte do escritório Patricia Penna Arquitetura & Design, assina projetos de arquitetura e design de interiores nas áreas residenciais, corporativos e institucionais.
Seu principal objetivo é atender às expectativas de cada cliente, traduzindo seus anseios e concretizando-os. Transitando por estilos variados, trabalha com grande apuro e cuidado ao lado da equipe para atingir um resultado marcado pelo ecletismo e, sobretudo, pela identificação particular de cada cliente com o seu próprio projeto.
