Carla Zambelli presa na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi presa nesta terça-feira (29) em Roma, na Itália, após ser considerada foragida da Justiça brasileira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça do Brasil.

Zambelli estava escondida em um apartamento na capital italiana quando foi localizada por agentes da polícia local. A localização foi repassada às autoridades italianas pelo deputado ecologista Angelo Bonelli, que divulgou em sua conta na rede social X (antigo Twitter) que entregou o endereço da brasileira.

“Forneci o endereço à polícia. Neste momento, Zambelli está sendo identificada”, escreveu o parlamentar italiano.

Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o hacker Walter Delgatti, a deputada teve sua prisão decretada e passou a ser considerada foragida. O nome dela foi incluído na lista de procurados da Interpol.

Carla Zambelli perde o mandato

A decisão do STF também prevê a perda do mandato, que ainda será analisada pela Câmara dos Deputados.

Desde maio, Zambelli deixou o Brasil, passou pelos Estados Unidos e, em seguida, se estabeleceu na Itália, onde possui cidadania.

O Ministério da Justiça brasileiro já havia feito o pedido formal de extradição, e os trâmites para sua repatriação estão em andamento. Detalhes sobre a data e forma de retorno ainda não foram divulgados.