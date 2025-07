Festival Mil e Um Sabores chega a Campinas celebrando a gastronomia e a cultura do Oriente Médio

Com entrada franca, o evento promove um encontro entre povos por meio da culinária, do artesanato e das tradições de países como Líbano, Síria, Irã e Afeganistão

No primeiro fim de semana de agosto, de 1º a 3, o Festival Mil e Um Sabores – Especial Pistache levará a Campinas os ritmos, os sabores, a arte e os costumes da terra de Aladim, Simbad e outros personagens emblemáticos do livro de contos As Mil e Uma Noites. Gratuito e pet friendly, o evento – que já teve edições em São Paulo e Sorocaba – acontece na Praça dos Arautos da Paz.

Organizado e promovido pela plataforma Cola em Sampa, com patrocínio da Cervejaria Almaza, marca pioneira e icônica do Líbano e região, o festival prometem encantar o público com uma viagem sensorial, que envolve ainda o clima do famoso mercado de rua egípcio, com seus perfumes, incensos, artesanatos e henna.

A diversidade gastronômica do festejo que vai muito além dos já conhecidos quibe e esfiha. Os estandes apresentarão delícias da cozinha árabe, libanesa e síria – inclusive na versão halal, que segue os preceitos islâmicos e garante sua permissão para consumo por muçulmanos. Destaque ainda para doces, pratos e petiscos preparados com pistache, fruto nativo da região da Turquia, Síria, Irã e Palestina, e cujo consumo vem crescendo ano a ano no Brasil.

Entre as opções com explosão de sabores estão o shawarma (lanche em cone de pão pita, recheado com fatias finíssimas de carne assada em espeto vertical e salada), o falafel (bolinho de grão-de-bico). O evento traz ainda quitutes pouco conhecidos no Brasil, que refletem a história de refugiados recém-chegados do Afeganistão, Irã e Iraque, acolhidos pela Organização de Resgate de Refugiados (ARRO), como o kabuli palau (prato típico afegão feito com arroz, carne, vegetais e temperado com especiarias).

E, para completar, doces típicos como baklava (de massa folhada recheada com pasta de nozes) e mamul (bolinho feito com massa de semolina e manteiga, recheado com tâmaras, castanhas e flor de laranjeira).

De cerveja a drinks libaneses – As bebidas são outra atração da parte gastronômica do festejo. Entre as opções está a autêntica cerveja pilsen Almaza, produzida com água das montanhas do Líbano e marca ícone da categoria, com 92 anos de tradição, presente nas festas, happy hour, encontros de várias gerações. Há ainda drinks variados que remetem ao Oriente, como o coquetel de damasco com arak, bebida alcoólica tradicional do Líbano, à base de anis.

Willian Vendramini, cofundador do Cola em Sampa, ressalta que a edição de Campinas representa mais um passo para expandir o evento gastronômico-cultural pelo interior do estado. De acordo com o organizador, o festival foi criado para servir como uma plataforma viva, em que povos de diferentes origens, credos e trajetórias se encontram com respeito, curiosidade e generosidade. “Acreditamos profundamente no poder da comida como ponte entre as culturas. Queremos mostrar que uma mesa farta também é um espaço para diálogo, troca de afetos e gentilezas. É um jeito de derrubar as barreiras sociais e concepções equivocadas”, afirma.

Artesanato e tradição milenar

Que tal vivenciar um pouco da tradição dos povos árabes? Uma visita ao estande de tatuagem com henna é uma dica para quem quer conhecer essa técnica milenar, usada tanto para enfeitar o corpo das mulheres como também para atrair boas energias. Também haverá um espaço para consultar o seu destino por meio da leitura da borra de café, tradição popular em diversos países árabes.

Para quem não resiste a uma lembrancinha, o estande da ARRO estará comercializando peças artesanais produzidas pelos refugiados e louças afegãs. Outra dica é o espaço com artesanatos do Egito, incensos, perfumes árabes e diversos produtos de diferentes regiões do Oriente Médio.

Shows musicais e danças folclóricas

Além da boa comida, o festival será animado por shows de danças e ritmos de diversas regiões do continente. A programação contará ainda com um aulão de dança árabe, para quem quiser entrar no clima.

Confira a programação:

Sexta-feira

19h – Dança da espada

20h – Dança do ventre

Sábado

11h – DJ 10zanu: vai animar o festival com setlist que mistura ritmos brasileiros e de outras culturas.

13h – Apresentação de grupo de dança moderna

14h – Dança do Cavalo: parte do folclore do sul do Egito, se caracteriza pelos movimentos vibrantes utilizando o bastão.

15h – Aulão de Dabke: dança de roda muito comum entre os povos da Síria, Líbano, Palestina e Jordânia. Os participantes, de mãos dadas, ora batem os pés, dão pulos, gritos e aplausos.

16h – Dança Tanoura: tradicional do Egito, é conhecida como a dança de giros, em que o dançarino, vestido com uma saia grande e colorida, rodopia criando um efeito colorido no palco.

17h – Aulão de Dança do Ventre.

18h – Dança clássica árabe.

19h – Dança folclórica do Oriente Médio

20h – Dança da Espada

Domingo

11h – DJ 10zanu.

13h – Apresentação de dança clássica árabe.

14h – Dança Tanoura.

15h – Aulão de Dabke.

16h – Dança folclórica do Oriente Médio.

17h – Dança do Cavalo.

18h – Aulão de Dança do Ventre

19h- Apresentação de Bellydance ou Dança do Ventre.

20h – Dança folclórica do Oriente Médio.

Festival Mil e Um Sabores – Especial Pistache | Edição Campinas

Data: 1º a 3 de agosto

Local: Praça Arautos da Paz – V. Nogueira

Horário: sexta, das 18h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h

Entrada franca e aberto aos pets

Patrocínio: Cervejaria Almaza – Instagram/@almaza.br

Organização: Cola em Sampa

Apoio: Prefeitura de Campinas