Carlão Motorista passa o pires na Alesp

O vereador Carlão Motorista visitou a ALESP (Assembleia Legislativa

do Estado de São Paulo), na capital paulista, nesta quarta-feira (30). Na sede do Legislativo, o parlamentar esteve em diferentes gabinetes, onde entregou cópias de moções de apelo, nas quais reivindicava recursos para diferentes áreas do Município.

Ao deputado estadual Gilmaci Santos, Carlão pediu a liberação de cerca de R$ 300 mil para a aquisição de uma ambulância UTI (Unidade Terapia Intensiva) Móvel para o município de Santa Bárbara d’Oeste. Ao deputado Rafa Zimbaldi, o vereador pediu R$ 130 mil para custear um carro para a Guarda Mirim de Santa Bárbara D’Oeste.

Ainda na visita à ALESP, Carlão também esteve nos gabinetes de Dirceu Dalben e Vitor Alexandre Rodrigues. Ao primeiro, reivindicou apoio para a instalação do restaurante Bom Prato em Santa Bárbara d’Oeste. Já ao segundo, o parlamentar entregou uma moção de apelo, para que o deputado consiga recursos para a aquisição de uma van para a Casa da Criança.

“Fui muito bem recepcionado em todos os gabinetes e recebi o compromisso de que essas reivindicações serão atendidas o mais breve possível”, afirmou Carlão, agradecendo os deputados estaduais pela receptividade e pelo cuidado com Santa Bárbara d’Oeste.

