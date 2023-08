Adiado em função das chuvas, o 1º Encontro Nordestino promovido

pela Prefeitura de Nova Odessa acontece já neste próximo sábado, dia 02 de setembro, à tarde e noite, no mesmo local – o Campo do Triunfo, no Jardim Santa Luiza, com entrada franca e classificação livre.

Houve apenas uma alteração na programação musical, com a inclusão do show de Douglas Lima – além da já confirmada Lis Ferraz. O novo evento entra para o calendário oficial da cidade para o “Mês de Valorização da Cultura Nordestina”, agosto.

A programação geral do 1º Encontro Nordestino de Nova Odessa, neste sábado, continua a mesma e inclui barracas com pratos e quitutes típicos dos 9 estados da região nordeste, organizadas pelos integrantes do Esporte Clube Triunfo, além de exposição e venda de artesanato.

As opções vão incluir os pratos nordestinos mais conhecidos, como acarajé, baião-de-dois, cuscuz, mandioca (ou “macaxeira”) frita, tapioca, curau, pamonhas doce e salgada etc, entre outros quitutes.

A festividade, com muita música e comida típicas, vai das 13h às 22h deste sábado, no Campo Municipal do Triunfo (com entrada pela Rua Armezinda de Ultramar, s/n, Jd. Santa Luiza), com entrada gratuita. A organização tem a participação do vereador Professor Antonio Teixeira.