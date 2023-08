Cinco caixas de entrega de produtos da Shopee

foram recuperados por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta quarta-feira no parque Zabani. Os GMs viram um homem em atitude suspeita entrando em um terreno baldio e o acompanharam. O homem sumiu mas deixou para trás 5 caixas com produtos que seriam para entrega a consumidores da região.

A ação foi por volta das 23h50 e foram recuperados mais de cem itens que deveriam ser destinados aos compradores.

Abaixo a descrição feita pelos agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA: 30/08/23

HORA: 23:50

LOCAL: RUA ANGÊLO SANS, N°486 PQ. ZABANE.

APREENSÃO DE OBJETOS.

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou 1 indivíduo adentrando ao final da rua sendo este local desabitado. Em varredura pelo local tal indivíduo não foi localizado porém próximo a uma cerca de madeira fora localizados 5 caixas de papelão da empresa Shopee Express que continham em seu interior:



– 13 Carregadores de celular

– 17 Cabos para aparelho celular

– 02 microfones

– 05 Playstation

– 01 Câmera

– 02 HDs

– 02 Bonés

– 24 capas para celular

– 03 Óculos de sol

– 06 Controles de vídeo game

– 04 Mini Game

– 02 Ssd

– 02 Cartão de memória

– 05 Teclados

– 01 Barbeador

– 02 Colas

– 09 películas de vidro

– 08 Baterias

– 03 Bastão metálico

– 02 Mouse

– 06 Luminária

– 07 Suporte para celular

– 02 Roteador

– 14 Suporte Plástico

– 01 porta USB.

Fatos apresentados pelo plantão policial sendo todos os objetos apreendidos após registro da ocorrência.

