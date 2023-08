Ao todo 10 escolas da Rede Municipal de Educação de Americana

aplicaram, esta semana, as provas da primeira fase da Olimpíada Mirim – OBMEP, competição de matemática voltada a alunos de escolas públicas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A avaliação obrigatória foi focada nos 1.008 estudantes dos terceiros anos da rede municipal. A segunda etapa de testes está marcada para 9 de novembro.

Fizeram as provas os terceiranistas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Prof. Florestan Fernandes, Prof. Milton Santos e Prof. Jonas Correa de Arruda Filho e dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Cidade Jardim, Jaguari, São Jerônimo, São Vito e Zanaga.

“Estamos na torcida por nossos alunos. A matemática deve ser trabalhada com crianças de maneira adequada e lúdica, para que o conhecimento seja aplicado não só na vida escolar como no desenvolvimento como ser humano. Conhecimentos sólidos em matemática auxiliam o raciocínio lógico, o desenvolvimento da criatividade e a capacidade de criação dos estudantes”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A Olimpíada Mirim é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que desde 2005 organiza a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A iniciativa visa transformar a relação das crianças com a matemática desde as séries iniciais através da introdução de aspectos criativos e lúdicos ao processo de aprendizagem.

