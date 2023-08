Alunos da EMEF Paulo Freire contam histórias em podcast

Alunos (EMEF) Paulo Freire apostam no podcast.

A turma do 3º ano “D” da Escola Municipal de Ensino Fundamental, no Parque Novo Mundo, em Americana, produziram um podcast para a contação de histórias, envolvendo literatura e tecnologia, dentro das atividades de aplicação das ferramentas Google For Education adotadas na rede municipal de Educação.

O podcast intitulado “Baú de Histórias” tem dois episódios disponibilizados no Spotify pela responsável pelo projeto em sala de aula, a prof. Ana Paula de Rosa dos Santos. O primeiro conta a história “A Galinha Ruiva”, que deseja fazer um bolo de milho mas, para isso, precisa da ajuda dos outros animais. O segundo episódio leva o ouvinte a conhecer “A Festa no Céu”, evento que criou uma verdadeira questão na cabeça dos animais sem asas, impedidos de participar por razões óbvias.

Mais notícias da cidade e região

As narrativas são apresentadas pelas vozes dos próprios estudantes. “‘Baú de História’ é um podcast destinado à contação de histórias feita pela turma. O mundo da leitura incentiva na criança a criatividade, desperta a imaginação, estimula o pensamento crítico e muito mais”, destacou a professora no comunicado enviado aos familiares dos estudantes.

A diretora da escola, Edemárcia Freitas, lembrou da alegria em apresentar o trabalho aos familiares. “A sala foi selecionada para esse projeto da rede municipal de Americana, que alia educação e tecnologia. A iniciativa com certeza agrega muito no aprendizado de nossas crianças e na história de nossa escola”, destacou.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, aplaudiu a iniciativa. “O programa de transformação digital iniciado na rede municipal de Americana em 2021 apresenta resultados emocionantes do engajamento e aprendizado dos alunos, como é o caso deste trabalho. Adotar o Google For Education foi uma iniciativa acertada da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi na construção de uma Americana ainda mais aliada da tecnologia”, disse.

As histórias podem ser acessadas pelo link https://open.spotify.com/show/4DksazpJOPICxCSncHuZQB?si=vBTNMilWT0KCQlCsUKOiXw