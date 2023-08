Palmeiras vai pegar Boca Jrs na semi da Liberta

O Palmeiras passou fácil nas quartas da Liberta

e agora vai encarar o time que por muitos anos foi o terror dos brasileiros, o Boca Jrs da Argentina.

O Verdão encarou o combalido Deportivo Pereira na partida de volta das quartas-de-final depois de ter goleado por 4 a 0 no jogo de ida na Colômbia. O técnico Abel Ferreira colocou força máxima no primeiro tempo e depois resolveu dar oportunidades a jovens ‘crias’ do Parque Antártica.

Apesar do esforço dos reservas, o jogo ficou mesmo no 0 a 0. No domingo o Palmeiras encara o Corinthians, no derbi paulistano, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Boca teve uma passagem muito mais difícil. Contra o favorito Racing, os azuis e amarelos só conseguiram avançar depois das cobranças de pênaltis. Os dois jogos foram 0 a 0 e nos penais ficou 4 a 1 pro Boca.

