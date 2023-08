Um homem que levou 2 tiros na madrugada

desta quinta-feira foi resgatado após populares indicarem a agentes da Guarda Municipal onde ele estava. A.S.F., 36, foi socorrido por homens da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na rua do Rayon, região do jardim Esmeralda.

Ele foi encontrado caído ao solo com perda de sangue. Populares disseram ter ouvido cerca de 20 tiros e a movimentação com um homem fugindo correndo para se salvar.

Abaixo a descrição feita por agentes da

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’ OESTE

HOMICÍDIO TENTADO

SUBINSPETOR CLEBER

GCM DAMACENO

RODRIGUES

LOCAL: RUA DO RAYON, 160, JD ESMERALDA

DATA: 31.08.2023

HORÁRIO: 01:20

Durante patrulhamento os patrulheiros foram acionados via CICOMM informando que pela Rua do Rayon populares haviam escutado cerca de 20 disparos de arma de fogo. Pelo local próximo a uma funerária populares indicaram a direção em que um indivíduo teria corrido , seguindo a direção indicada foi localizado pela Rua do Ósmio, 1205, Mollon a pessoa de Evandro Antônio dos Santos Fernandes, 36 anos , caído ao solo com ferimentos e perda de sangue. Acionado a UR, o mesmo foi socorrido ao PS Dr. Afonso Ramos onde foi para a sala de emergência sendo constatado 2 perfurações provocadas por projéteis de arma de fogo , sendo um no braço esquerdo e um na perna esquerda. Pelo local dos disparos foram localizadas 6 cápsulas deflagradas calibre .9mm Luger, sendo o perímetro isolado até a chegada da perícia e após os dados foram apresentados no plantão policial.

