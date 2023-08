Entre momentos de adaptação e muita felicidade com a confirmação da gravidez, pode-se dizer que um sentimento que não deixa de estar presente durante os 9 meses da gestação, é a ansiedade, seja ela para saber se a saúde e o desenvolvimento do feto estão dentro da normalidade, descobrir o sexo e até imaginar com quem a criança vai ter mais semelhança.

Este último desejo dos papais ganhou um importante aliado: o Ultrassom 5D, que possibilita visualizar o feto com mais detalhes. Isso porque, o exame agrega um efeito de sombra e profundidade, proporcionando informações mais detalhadas do rostinho e expressões do bebê. As imagens mais realistas só são possíveis por conta de um pós processamento que usa softwares de inteligência artificial.



De acordo com a Dra. Cynthia Alves, coordenadora do setor de Medicina Fetal do CURA grupo, o Ultrassom 5D pode complementar a identificação e pormenorizar as eventuais alterações faciais, como o lábio leporino – abertura no lábio. “Se antes era necessário aguardar o nascimento da criança para que os pais tivessem uma compreensão maior dos achados, com o Ultrassom 5D, nós antecipamos isso e assim melhoramos a aceitação e condução do caso”.

Para que seja possível visualizar o bebê com o máximo de detalhes, sugerimos que o exame seja realizado, preferencialmente, entre a 26ª e a 32ª semana de gestação, que é quando a estrutura facial do feto já está mais desenvolvida. Após este período, o bebê estará maior, podendo ocorrer sobreposição de braços e pernas e não haverá muito espaço de líquido amniótico, dificultando a visualização da face.

A Dra. Cynthia Alves reforça que o ultrassom 5D não substitui as outras ultrassonografias e exames necessários para acompanhar a gravidez. “Este exame veio para proporcionar uma experiência única de conexão entre pais e bebê, ainda dentro do útero”, enfatiza a doutora.

CURA mulher: espaço dedicado aos exames da mulher Pensando em otimizar o tempo e, principalmente, em ampliar a experiência de suas pacientes, o CURA – Medicina Diagnóstica criou o CURA Mulher, um espaço exclusivo, que oferece estrutura especializada e centralizada em exames para o público feminino, oferecendo um ambiente mais acolhedor e intimista.

Um dos diferenciais desta área personalizada é a possibilidade de realizar diversos exames em uma única sessão, oferecendo mais agilidade e comodidade. Além disso, o CURA Mulher dispõe do que há de melhor e mais avançado em tecnologia médica, com atendimento humanizado e equipes altamente qualificadas em diagnósticos, incluindo Sistema Digital DR, que armazena com alta precisão de imagens, permitindo comparações entre os diagnósticos e acesso dos mesmos à distância.

Para fazer o seu acompanhamento pré-natal no CURA, acesse nosso site e agende seu exame.

