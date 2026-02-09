Está definida a programação do Carnaval de Americana “Fissura Folia”, que acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro (sábado e domingo) no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A entrada é gratuita e solidária, por meio da doação de 1 kg de alimento para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A programação ocorrerá das 12h às 22h, com música ao vivo, matinê para as crianças, aulão de fit dance e outras atrações:

14/02 (sábado) Fissura Folia

12h às 15h: Matinê para crianças

15h às 16h: FitDance Especial de Carnaval

17h às 19h: Rafa Ferreira

19h às 20h: Passista de escola de samba

19h às 20h: Samba de Cosme

15/02 (domingo)

12h às 15h: Matinê para crianças

15h às 16h: FitDance Especial de Carnaval

17h às 19h: Rennan

19h às 20h: Passista de escola de samba

19h às 20h: Bidinho

A programação musical inclui ainda a discotecagem com DJ Faion nos intervalos. O público também poderá aproveitar a estrutura da praça de alimentação, com food trucks e diversas opções gastronômicas, além de Espaço Kids com brinquedos infláveis para as crianças.

“A boa recepção dos americanenses aos eventos no CCL nos levou à realização do Carnaval de Americana no espaço, que terá mais uma vez uma estrutura completa para receber o público, priorizando o conforto e a segurança das famílias e dos foliões”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

