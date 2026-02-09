Juliana Faustino Bassetto morreu após participar de uma aula de natação na C4 GYN na grande São Paulo. Ela e o esposo perceberam que a água da piscina apresentava aspecto e gosto estranhos.

Pouco depois, sentiram-se mal e avisaram o instrutor responsável.

O casal seguiu para o Hospital Santa Helena, em Santo André, no ABC paulista. No local, o quadro de Juliana se agravou. Ela teve uma parada cardíaca e morreu. O esposo foi internado em estado grave na mesma unidade médica. A comunicação do óbito à Polícia Civil foi feita por um familiar de Juliana.

A reportagem tentou contato com os responsável pela academia através do Whatsapp e por um link disponível no site da academia, mas não houve retorno até a publicação do texto.

Ela morreu, e mais intoxicados

Na manhã deste domingo (8), um homem procurou uma delegacia para relatar que seu filho, um adolescente de 14 anos, também está internado após ter contato com a mesma água. Ele contou que o jovem saiu da piscina demonstrando desconforto respiratório, fraqueza nas pernas e falta de ar.

