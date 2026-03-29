A Carreta da Saúde da Mulher, instalada na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, realizou 390 atendimentos gratuitos em uma semana. O número compreende o período desde o início dos trabalhos, no dia 20, até esta sexta-feira (27).

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A unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados.

A iniciativa reúne, de maneira integrada, uma série de procedimentos necessários para avaliação da saúde da mulher, incluindo consultas médicas com especialistas, mamografias, ultrassons transvaginais, ultrassons pélvicos, ultrassonografias mamárias bilaterais, punções de mama, exames anatomopatológicos de mama e do colo uterino, biópsias de nódulo de mama e do colo uterino, colposcopias e excisões do colo uterino. Dos 390 atendimentos, foram 282 pacientes de Americana e 108 de cidades da região.

Carreta da saúde ainda fica na cidade

A carreta segue na Praça Comendador Müller nas próximas semanas, com a expectativa de realizar cerca de 1.500 atendimentos – entre consultas, exames e procedimentos – em 30 dias, voltados a mulheres que aguardam agendamento nos sistemas de regulação municipais, previamente convocadas.

“Os números desta primeira semana confirmam a importância de unirmos forças para ampliar o atendimento e cuidar de quem mais precisa. Trazer essa unidade para a Praça Comendador Müller é facilitar o acesso à saúde preventiva e garantir que as mulheres recebam diagnóstico e acolhimento com agilidade e dignidade. Ver quase 400 atendimentos realizados em poucos dias mostra que estamos no caminho certo”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia, sala de ultrassonografia, sala de espera e acolhimento, a carreta tem foco na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A unidade conta com enfermeiro, técnico de enfermagem, médico ginecologista, agente do cuidado e equipe de apoio (motorista, recepção, limpeza e lavanderia).

A vinda da unidade móvel faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), uma estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera e garantir diagnóstico mais ágil no SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo é oferecer um atendimento completo em um só lugar, onde a paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado.

“Nosso foco é a resolução rápida. O diferencial dessa ação integrada é que a paciente não apenas passa por uma consulta, mas já realiza os exames preventivos e de imagem no mesmo local, saindo com um encaminhamento claro para o seu tratamento. É uma estratégia fundamental para otimizar nossa rede e oferecer um cuidado especializado de ponta, combatendo precocemente doenças como o câncer de mama e de colo de útero”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça às mulheres que estão aguardando no sistema de regulação municipal que fiquem atentas à ligação do call center da Saúde. As pacientes que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa.

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