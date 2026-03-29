O engenheiro Claudio Amarante deixou a semana passada a prefeitura de Nova Odessa.

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Ele confirmou a NM a saída e disse que nas próximas semanas deve estar em um novo projeto na região. Os vereadores Paulo Porto e Paulo Bichof também teriam perdido cargos (1 cada) no governo Leitinho Schooder.

Além de Claudio Amarante

A reestruturação tem mais a ver com a política local do que com as eleições que se aproximam. Leitinho tem sido alvo de questionamentos na Câmara e deve buscar posicionamento de espaços para recompor a base.

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