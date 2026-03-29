A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Doutor Carlos Gomes Ramos, localizada no Jardim São José, na região da Cidade Jardim, completou três anos de funcionamento nesta quarta-feira (25), consolidando-se como um importante ponto de assistência em urgência e emergência em Americana. Nesse período, a unidade teve papel fundamental na rede de saúde, garantindo que os pacientes sejam atendidos mais próximos de suas residências.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Desde sua inauguração, em março de 2023, a UPA apresenta crescimento contínuo na prestação de serviços. No primeiro ano de funcionamento, foram realizados mais de 80 mil atendimentos. Ao completar dois anos, o número superou 177 mil. Agora, no terceiro ano, a unidade ultrapassa a marca de 253 mil atendimentos prestados, demonstrando a consolidação do serviço e a confiança da população.

Com atendimento ininterrupto, 24 horas por dia e 7 dias por semana, a unidade é referência na descentralização dos serviços de saúde no município, ampliando o acesso e garantindo mais agilidade, qualidade e humanização no cuidado aos pacientes. O índice de aprovação dos usuários é de 89%, conforme pesquisa de satisfação.

Além dos atendimentos médicos, a unidade também registra volumes expressivos em outros serviços essenciais. Ao longo dos três anos, foram realizados 112.593 exames laboratoriais, 43.845 exames de raio-X e 499.890 atendimentos de enfermagem, que incluem procedimentos como administração de medicamentos, curativos, coletas de exames e classificação de risco.

A coordenadora da UPA, Janine Teles, destacou o empenho das equipes para alcançar os resultados expressivos. “São três anos de muito trabalho, dedicação e compromisso com o cuidado ao paciente. Nossa equipe atua diariamente para oferecer um atendimento acolhedor, seguro e resolutivo, sempre priorizando a qualidade da assistência”, afirmou.

Data na UPA

Para celebrar a data, a unidade promoveu um café da manhã especial, reunindo autoridades e colaboradores e proporcionando um momento de integração entre as equipes.

O diretor geral do Grupo Chavantes em Americana, Ruy Santos, ressaltou a evolução da unidade ao longo dos anos. “A UPA Doutor Carlos Gomes Ramos demonstra, na prática, a importância de um atendimento estruturado, próximo da população e com foco na qualidade. O crescimento dos números reflete a confiança dos usuários e o comprometimento das equipes em oferecer um serviço cada vez mais eficiente e humanizado”, disse.

“O número de atendimentos reflete não apenas a produtividade da unidade, mas a consolidação de um modelo de saúde que prioriza a agilidade e a descentralização em Americana. Ao longo desses três anos, a UPA São José provou ser um equipamento vital para equilibrar a demanda da nossa rede, oferecendo suporte de urgência com alto índice de aprovação e garantindo que o morador receba assistência qualificada perto de sua casa”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Com estrutura voltada para atendimentos de média complexidade, a unidade conta com equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, técnicos de radiologia e colaboradores administrativos, atuando de forma integrada para garantir um atendimento ágil, seguro e humanizado aos pacientes.

“Cada um dos mais de 253 mil atendimentos realizados ao longo desses três anos representa uma história, uma necessidade atendida e um cuidado prestado com responsabilidade. A UPA Doutor Carlos Gomes Ramos é resultado do trabalho dedicado de equipes comprometidas em acolher e cuidar das pessoas com respeito, qualidade e humanização”, acrescentou a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim.

A UPA Doutor Carlos Gomes Ramos é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana. A unidade está localizada na Avenida de Cillo, nº 2.310, no Jardim São José, ao lado do estacionamento do Supermercado São Vicente.

Leia + sobre saúde