Quando a dor deixa de ser destino e se transforma em recomeço

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Ao revisitar o passado em O Amor Que a Dor Pariu, Fernanda Salerno expõe memórias marcadas por silêncios, ausências e sentimentos não acolhidos. O livro mostra que a busca incessante por aprovação, o hábito de se doar para merecer amor e o perfeccionismo como defesa contra a rejeição não são apenas traços de personalidade. Eles são ecos de feridas antigas que, quando compreendidas, podem se transformar em aprendizado e liberdade.

Na obra, a autora aprende a enxergar a mãe além do papel materno, reconhecendo nela uma mulher moldada pelas próprias feridas. É a partir desse movimento de compreensão que o afeto, antes contido por barreiras, idealizações e mágoas, finalmente se manifesta, revelando a complexidade das relações familiares.

Com uma escrita honesta, intimista e emocionante, permeada por pitadas de bom humor, Fernanda Salerno mergulha nas camadas mais profundas das emoções humanas, mostrando que perceber e nomear as próprias dores é o primeiro passo para fazer escolhas mais livres, construir vínculos honestos e desenvolver uma forma saudável de se envolver com o mundo.

Talvez a cura não esteja em apagar o passado e nem se consumir tentando consertar o que já foi, mas em encarar com coragem a verdade inteira da sua própria história, sem enfeitar e sem fugir. Não se trata de negar o que faltou — mas de se reconstruir apesar do que faltou. (O Amor Que a Dor Pariu, p. 127)

O livro aborda temas atuais, como o enfrentamento de medos e a resistência para afirmar a identidade LGBTQIAPN+; a busca por pertencimento; os impactos físicos e emocionais do câncer; o luto e suas rupturas inesperadas; a traição e a reconstrução da autoestima; e a depressão, vivenciada pela autora e abordada sem romantização.

A obra ainda convida o leitor a revisitar a própria história, reconhecendo dores, ressignificando memórias e abrindo espaço para a cura. “Não se trata de absolver o outro ou idealizar reconciliações, mas de compreender que a reconciliação mais importante acontece consigo mesmo, criando a possibilidade de construir novos sentidos, onde ciclos podem ser interrompidos e a liberdade emocional pode se tornar possível”, explica a autora.

O Amor Que a Dor Pariu mostra que o sofrimento não é destino, mas ponto de partida. A infância não é nossa escolha — mas o que fazemos com suas marcas na vida adulta é.

FICHA TÉCNICA

Título: O Amor Que a Dor Pariu

Subtítulo: A mãe que eu queria ter e a mãe que ela conseguiu ser

Autora: Fernanda Salerno

ISBN/ASIN: 978-6501890272

Páginas: 136

Preço e-book: R$ 14,90

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Fernanda Salerno é professora de matemática há 27 anos. Atuando com jovens e adolescentes, essa experiência lhe proporcionou um olhar sensível para as emoções, os conflitos afetivos e os silêncios presentes nas relações. Apaixonada por palavras, encontrou na escrita uma forma de organizar pensamentos, sentimentos e memórias, inspirada mais pela escuta e pela vivência cotidiana do que por teorias. Seu livro O Amor Que a Dor Pariu — que alcançou o ranking de mais vendidos na Amazon, na categoria Biografia — nasce de um intenso processo de reconstrução afetiva e convida o leitor a revisitar a própria história, nomear afetos e ressignificar experiências, especialmente nas relações familiares e na educação emocional.

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