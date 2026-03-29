Procon de Hortolândia realiza pesquisa comparando preços de estabelecimento nos produtos alimentícios mais consumidos na Páscoa

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O PROCON Hortolândia, órgão vinculado à Prefeitura, trabalha para garantir o bem-estar do consumidor. Equipes realizam o levantamento de preços de produtos típicos da Páscoa e do feriado de Sexta-Feira Santa com foco em ovos de chocolate e pescados A ação acontece em diversos estabelecimentos comerciais do município para orientar os consumidores e promover a transparência nos preços. De acordo com o Procon, a pesquisa realizada nesta semana identificou que nos ovos de Páscoa há relativa padronização de preços entre os estabelecimentos com variações que podem chegar a aproximadamente 25% entre o menor e o maior valor encontrado. Segundo o órgão, mesmo assim, o consumidor atento pode obter economia relevante ao comparar preços antes da compra. Já no segmento de pescados, a variação de preços é significativamente maior, a depender do tipo de produto, corte, marca e origem, reforçando a importância da pesquisa prévia ao obter a compra.

O levantamento aponta que o consumidor pode alcançar uma economia média de até 25% na compra de ovos de Páscoa e entre 40% e 50% na compra de pescados, podendo chegar a percentuais superiores em casos específicos. O Procon Hortolândia orienta que o consumidor pesquise preços em mais de um estabelecimento, verifique peso, marca e características do produto; observe a qualidade e procedência, especialmente no caso de pescados e exija sempre a correta informação de preços, nos termos da legislação vigente.

MAIS DICAS (OVOS DE PÁSCOA)

Ovos de Páscoa com temas infantis devem apresentar o selo do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), além de indicar a faixa etária recomendada. Essas regras também se aplicam aos produtos artesanais. Além disso, é importante o manuseio do produto para verificar se os ovos encontram-se quebrados ou com outros danos. Também deve ser verificada a procedência, validade e peso.

MAIS DICAS (PESCADOS)

A Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria de Saúde, lista orientações importantes para a compra e consumo de pescados.

No momento da compra, o consumidor deve verificar os seguintes detalhes:

– Se o pescado não está com as escamas se soltando

– Se os olhos estão com manchas ou achatados

– Se o ventre não está estufado

– Se as branquias (também conhecidas como guelras) estão com cor vermelha bem viva e íntegras

– Ao pressionar o peixe com o dedo, verificar se a marca some rapidamente

Após a compra, a Vigilância Sanitária recomenda que, para garantir a segurança no consumo de pescados, é preciso ter atenção com o transporte e o armazenamento desse tipo de alimento. Pescados são alimentos altamente sensíveis ao calor.

Por isso, os pescados devem ser transportados e armazenados congelados ou refrigerados. Para o transporte dos pescados, o consumidor pode utilizar isopor, caixas isotérmicas ou bolsas térmicas.

Outra dica importante é evitar deixar esse tipo de alimento em temperatura ambiente por longos períodos. Essa regra vale também para o processo de manipulação, que não pode ser demorado.

Após a refeição, caso haja sobras, o consumidor deve armazenar em refrigeração por no máximo dois dias.

ATENDIMENTO

O PROCON Hortolândia orienta os consumidores a denunciarem irregularidades pelo telefone ou pessoalmente no Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Angelo Augusto Perugini”, rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan, Hortolândia/SP – CEP 13.184-792. Telefones: (19) 3965-1400 – Ramais 7022 / 7034, WhatsApp (19) 99635-4208, e-mail [email protected].

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