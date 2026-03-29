A Prefeitura de Sumaré celebrou, nesta sexta-feira (27), o encerramento dos Jogos Municipais da Melhor Idade com uma manhã marcada por integração, saúde e celebração da vida. Realizado no Centro Esportivo do município, o evento reuniu centenas de idosos em atividades que reforçam a importância da prática esportiva na terceira idade.

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Promovidos em parceria entre a Secretaria Municipal de Inclusão Social e a Secretaria de Esporte e Lazer, os jogos consolidaram-se como uma importante iniciativa de valorização da pessoa idosa, incentivando o convívio social e o envelhecimento ativo.

O encerramento contou com provas de corrida feminina e caminhada coletiva, que mobilizaram os participantes e o público presente. Um dos momentos mais marcantes foi a vitória da senhora Clarisse, que cruzou a linha de chegada como campeã do atletismo feminino, sendo aplaudida e celebrada como símbolo de superação e vitalidade.

Esporte em Sumaré

Mais do que a competição, o evento destacou o papel do esporte como instrumento de política pública, contribuindo para a melhoria da saúde física e mental dos idosos, além de combater o isolamento social. A estrutura oferecida garantiu segurança, organização e acolhimento durante todas as atividades.

Ao final das premiações, a secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, reforçou o compromisso da administração municipal com a continuidade de ações voltadas à população idosa. Segundo ela, iniciativas como os Jogos da Melhor Idade fortalecem o protagonismo dos participantes e utilizam o esporte como ferramenta de integração e bem-estar.

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