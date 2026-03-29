Todos os anos, a alimentação dentro do BBB Big Brother Brasil vira assunto nas redes, especialmente quando o cardápio fica limitado ou repetitivo. Entre menos opções e escolhas nem sempre equilibradas, o que aparece é o reflexo de um comportamento comum fora da casa: dias seguidos comendo refeições com pouca ingestão de nutrientes essenciais e quase nenhuma fibra.
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Esse cenário, no entanto, traz impactos rápidos ao organismo. “As pessoas costumam associar alimentação ruim só a ganho de peso ou algo que aparece a longo prazo, mas não é assim. Em poucos dias, o corpo começa a dar sinais de deficiência”, explica Ana Carolina de Morais, nutricionista da UBS Jardim Aracati, gerenciada pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP).
Segundo ela, proteína e fibra exercem funções estruturais e regulatórias importantes. “A proteína participa da construção de tecidos, da imunidade e até do transporte de oxigênio. Já a fibra regula o intestino e impacta diretamente o metabolismo. Quando esses dois pilares falham, o corpo sente de forma sistêmica.”
BBB e a saúde
A seguir, a nutricionista destaca 10 consequências da baixa ingestão desses nutrientes:
1. O cansaço se torna fisiológico
A baixa ingestão de proteína pode afetar a produção de hemoglobina, prejudicando o transporte de oxigênio no corpo e gerando fadiga e dificuldade de concentração. “É aquele cansaço que não melhora só com descanso”, resume a especialista.
2. A fome aumenta porque falta saciedade de verdade
Proteínas ajudam a regular os hormônios ligados à saciedade. Sem elas, a fome volta rápido e de forma mais intensa.
Isso explica a sensação de comer e, pouco depois, já estar procurando algo novo.
3. O intestino desacelera quase imediatamente
A fibra é o principal combustível do intestino. Sem ela, o trânsito intestinal fica mais lento, com constipação, inchaço e desconforto.
4. A energia oscila ao longo do dia
Sem uma base nutricional adequada, o corpo perde estabilidade energética. Surgem picos e quedas de disposição, o que afeta produtividade e humor.
5. O corpo começa a poupar recursos
“Ele entra em modo econômico”, enfatiza. Isso significa reduzir a eficiência em processos que não são vitais naquele momento.
6. A imunidade enfraquece com o tempo
Proteínas são fundamentais para a produção de anticorpos. Quando faltam, o organismo fica mais suscetível a doenças. Infecções mais frequentes e recuperação lenta podem ser sinais.
7. Massa muscular começa a ser usada como reserva
Sem ingestão suficiente de proteína, o corpo pode degradar músculo para manter funções essenciais. “É um processo silencioso, mas com impacto direto na força e no metabolismo”, alerta.
8. O peso pode não refletir o problema
A pessoa pode manter o peso e ainda assim perder massa muscular e qualidade corporal.
9. Sinais físicos começam a aparecer
Queda de cabelo, unhas frágeis e pele sem viço estão entre os efeitos possíveis da deficiência proteica. “São tecidos que o corpo deixa em segundo plano quando faltam nutrientes.”
10. O corpo se adapta, mas acumula prejuízos
“O organismo é extremamente adaptável, mas isso não significa que está saudável. Significa que ele está funcionando no limite”, afirma.
O que aparece de forma mais evidente no Big Brother Brasil e em outros reality shows é apenas uma versão mais exposta de um comportamento comum fora do programa. Na rotina, os sinais tendem a ser ignorados ou atribuídos ao estresse, ao sono ou ao ritmo acelerado, quando muitas vezes estão relacionados ao que está ou não no prato.
Para a nutricionista, o ponto central não está em radicalizar, mas em ajustar o básico. “Não é sobre seguir uma dieta perfeita, e sim garantir o mínimo necessário todos os dias. Quando proteína e fibra entram de forma consistente na alimentação, o corpo responde rápido, com mais energia, melhor funcionamento intestinal e até melhora na imunidade”, afirma.
Ela reforça que a consistência é o que sustenta os resultados ao longo do tempo. “O corpo não cobra perfeição, ele cobra repetição. Pequenas escolhas feitas diariamente têm muito mais impacto do que mudanças drásticas que não se sustentam”, conclui.
Sobre o CEJAM
O CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos. Fundada em 1991, a Instituição atua em parceria com o poder público no gerenciamento de serviços e programas de saúde em São Paulo, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Osasco, Campinas, Carapicuíba, Barueri, Franco da Rocha, Guarulhos, Santos, São Roque, Lins, Assis, Ferraz de Vasconcelos, Pariquera-Açu, Itapevi, Peruíbe e São José dos Campos.
A organização faz parte do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (IBROSS), e tem a missão de ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.
O CEJAM é considerado uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), tendo conquistado, em 2025, a certificação Great Place to Work. O seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra e um dos fundadores da Instituição.
Neste ano, a organização lança a campanha CEJAM 2026
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