Todos os anos, a alimentação dentro do BBB Big Brother Brasil vira assunto nas redes, ​​especialmente​​ quando o cardápio fica limitado ou repetitivo. Entre menos opções e escolhas nem sempre equilibradas, o que aparece é o reflexo de um comportamento comum fora da casa: dias seguidos comendo refeições com pouca ingestão de nutrientes essenciais e quase nenhuma fibra.

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Esse cenário, no entanto, traz impactos rápidos ao organismo. “As pessoas costumam associar alimentação ruim só a ganho de peso ou algo que aparece ​a​ longo prazo, mas não é assim. Em poucos dias, o corpo começa a dar sinais de deficiência”, explica Ana Carolina de Morais, nutricionista da UBS Jardim Aracati, gerenciada pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP).



Segundo ela, proteína e fibra exercem funções estruturais e regulatórias importantes. “A proteína participa da construção de tecidos, da imunidade e até do transporte de oxigênio. Já a fibra regula o intestino e impacta diretamente o metabolismo. Quando esses dois pilares falham, o corpo sente de forma sistêmica.”

BBB e a saúde

A seguir, a nutricionista destaca 10 consequências da baixa ingestão desses nutrientes:

1. O cansaço se torna fisiológico

A baixa ingestão de proteína pode afetar a produção de hemoglobina, prejudicando o transporte de oxigênio no corpo e gerando fadiga e dificuldade de concentração. “É aquele cansaço que não melhora só com descanso”, resume a especialista.

2. A fome aumenta porque falta saciedade de verdade

Proteínas ajudam a regular os hormônios ligados à saciedade. Sem elas, a fome volta rápido e de forma mais intensa. ​

Isso explica a sensação de comer e, pouco depois, já estar procurando algo novo.

3. O intestino desacelera quase imediatamente

A fibra é o principal combustível do intestino. Sem ela, o trânsito intestinal fica mais lento, com constipação, inchaço e desconforto.

4. A energia oscila ao longo do dia

Sem uma base nutricional adequada, o corpo perde estabilidade energética. Surgem picos e quedas de disposição, o que afeta produtividade e humor.

5. O corpo começa a poupar recursos

“Ele entra em modo econômico”, enfatiza. Isso significa reduzir a eficiência em processos que não são vitais naquele momento.

6. A imunidade enfraquece com o tempo

Proteínas são fundamentais para a produção de anticorpos. Quando faltam, o organismo fica mais suscetível a doenças. Infecções mais frequentes e recuperação lenta podem ser sinais.

7. Massa muscular começa a ser usada como reserva

Sem ingestão suficiente de proteína, o corpo pode degradar músculo para manter funções essenciais. “É um processo silencioso, mas com impacto direto na força e no metabolismo”, alerta.

8. O peso pode não refletir o problema

A pessoa pode manter o peso e ainda assim perder massa muscular e qualidade corporal.

9. Sinais físicos começam a aparecer

Queda de cabelo, unhas frágeis e pele sem viço estão entre os efeitos possíveis da deficiência proteica. “São tecidos que o corpo deixa em segundo plano quando faltam ​nutrientes.”

10. O corpo se adapta, mas acumula prejuízos

“O organismo é extremamente adaptável, mas isso não significa que está saudável. Significa que ele está funcionando no limite”, afirma.

O que aparece de forma mais evidente no Big Brother Brasil e em outros reality shows é apenas uma versão mais exposta de um comportamento comum fora do programa. Na rotina, os sinais tendem a ser ignorados ou atribuídos ao estresse, ao sono ou ao ritmo acelerado, quando muitas vezes estão relacionados ao que está ou não no prato.

Para a nutricionista, o ponto central não está em radicalizar, mas em ajustar o básico. “Não é sobre seguir uma dieta perfeita, e sim garantir o mínimo necessário todos os dias. Quando proteína e fibra entram de forma consistente na alimentação, o corpo responde rápido, com mais energia, melhor funcionamento intestinal e até melhora na imunidade”, afirma.

Ela reforça que ​​a consistência é o que sustenta os resultados ao longo do tempo.​​ “O corpo não cobra perfeição, ele cobra repetição. Pequenas escolhas feitas diariamente têm muito mais impacto do que mudanças drásticas que não se sustentam”, conclui.

Sobre o CEJAM

O CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos. Fundada em 1991, a Instituição atua em parceria com o poder público no gerenciamento de serviços e programas de saúde em São Paulo, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Osasco, Campinas, Carapicuíba, Barueri, Franco da Rocha, Guarulhos, Santos, São Roque, Lins, Assis, Ferraz de Vasconcelos, Pariquera-Açu, Itapevi, Peruíbe e São José dos Campos.

A organização faz parte do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (IBROSS), e tem a missão de ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

O CEJAM é considerado uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), tendo conquistado, em 2025, a certificação Great Place to Work. O seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra e um dos fundadores da Instituição.

Neste ano, a organização lança a campanha CEJAM 2026

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