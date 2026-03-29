O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de estudos para a implementação de programas de educação financeira na rede municipal de ensino.

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Segundo o parlamentar, a proposta tem como objetivo contribuir para a formação de estudantes mais conscientes sobre planejamento financeiro, consumo responsável e organização da vida econômica, fortalecendo a educação cidadã desde a infância.

Fala JDias

“A educação financeira contribui para que crianças e jovens desenvolvam responsabilidade, planejamento e consciência sobre o uso dos recursos, refletindo positivamente na organização das famílias e na construção de uma sociedade mais equilibrada”, destaca Juninho.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (31) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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