Apagão e queda de energia- Na última semana, um ciclone extratropical, com rajadas próximas a 100 km/h, fez um estrago em São Paulo e deixou 2,2 milhões de imóveis sem energia. A crise reacendeu o debate sobre autonomia energética dentro das residências, sobretudo entre usuários de veículos elétricos e híbridos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com a popularização da eletrificação no país, cresce o interesse por tecnologias que mantêm eletrodomésticos essenciais funcionando durante longas quedas de energia. Uma dessas soluções é o V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a bateria do carro elétrico para alimentar aparelhos externos, transformando o veículo em uma fonte de energia portátil, garantindo autonomia emergencial.

Segundo Thiago Castilha, diretor da E-Wolf – empresa especializada em estações de recarga para veículos híbridos e elétricos –, os apagões recentes reforçam uma vantagem pouco discutida da mobilidade elétrica, a capacidade de o veículo atuar como fonte emergencial de energia.

Alerta ao apagão

“Ainda teremos muitos apagões e que quem possui um carro elétrico ou híbrido pode garantir autonomia em períodos de falta de luz com um simples equipamento, o V2L. O recurso permite manter eletrodomésticos essenciais energizados usando a bateria do próprio veículo. Isso inclui acender as luzes, manter alimentos e medicamentos refrigerados”.

O diretor destaca que o V2L já está amplamente acessível no país – presente na maioria dos modelos dos carros elétricos mais vendidos no Brasil, especialmente BYD e GWM – e que o equipamento se tornou importante para quem não quer ficar no escuro durante tempestades ou falhas da rede. Para ele, o dispositivo adiciona uma camada de autonomia que acompanha o avanço da mobilidade elétrica.

O executivo reforça que a sociedade está entrando em uma fase em que carro e casa deixam de ser elementos separados. “A energia passa a circular entre eles de forma inteligente e isso muda completamente a relação do usuário com a mobilidade”, finaliza.

Equipamentos devem ser certificados

Castilha ressalta que a durabilidade da bateria do carro e também os equipamentos conectados ao veículo devem ser homologados pelas montadoras e certificados pelo INMETRO. Recentemente, a e-Wolf conquistou o certificado de conformidade voluntária do INMETRO para toda a sua linha de estações de recarga. Com isso, tornou-se a primeira fabricante paulista do setor a obter a certificação, um marco importante para consumidores, gestores de frotas e condomínios.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares