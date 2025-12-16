por Gilson Novaes

Nessa época das festas de final de ano, infelizmente a população ainda solta rojões!

Falando especificamente de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que possuem legislação específica proibindo fogos de artifício com estampidos, ainda vemos muita desobediência à lei, como se ela não existisse!

Ambos os municípios não multam os infratores na proporção que os fatos acontecem, pois não fiscalizam como devia. É evidente que é quase impossível prever onde estão os infratores, mas se houvesse acompanhamento de onde surgem os fogos, certamente dariam pistas aos fiscais de plantão, se eles existissem.

Os fogos de artifício com estampidos causam muitos males!

Nos bebês e crianças menores, causam choros, sustos, ansiedade e distúrbios do sono. Nos idosos causam crises de agitação e as pessoas com Transtorno do Espectro Autista tem crises sensoriais devido à hipersensibilidade auditiva, além de ataques de pânico, desorientação e sofrimento psicológico.

O barulho dos rojões, trazem riscos a pacientes em recuperação pós-operatória, causando-lhes aumento da pressão arterial e estresse.

Pessoas com transtornos psiquiátricos sofrem crises de ansiedade, de pânico e estresse pós-traumático, especialmente em vítimas de violência armada.

Os animais domésticos, cães e gatos também sofrem com os estampidos dos rojões! Entram em pânico e não raro, fogem. Sofrem aumento dos seus batimentos cardíacos, causando-lhes estresse.

Para os animais silvestres não é diferente! As aves podem abandonar seus ninhos, bater em vidraças de prédios e morrer por desorientação.

O meio ambiente também sofre! Os resíduos sólidos dos fogos trazem poluição ao ar e são espalhados como poeira sobre rios, praças e telhados, prejudicando a qualidade do ar.

Os atendimentos médicos nos prontos-socorros também apontam nessa época, muitos casos de queimaduras e traumas auditivos, provocando em alguns, a perda auditiva em pessoas próximas à explosão.

Não estamos falando ainda sobre os riscos de incêndios e explosões acidentais no manuseio.

Concluindo, os fogos com estampido e barulho nos afetam muito mais do que a alegria momentânea que proporcionam! Se é que um “estrondo” de um rojão pode causar alegria!

Podemos preservar o espetáculo visual sem causar esses variados danos com os estampidos dos rojões.

As duas cidades proibem a soltura de rojões, seja em área pública ou privada, em locais abertos ou fechados.

A lei define que são permitidos apenas “fogos de vista”, isto é, aqueles que fazem efeitos visuais, mas sem estampido/barulho.

É bom lembrar que em agosto de 2023, em Santa Bárbara d’Oeste foi instituída uma lei municipal, que cria no município a “Semana Educativa Fogos de Artifícios sem Barulho” para conscientizar escolas e comunidade sobre os impactos negativos dos fogos de artifício com estampido.

Não tenho notícias que tenha sido feito algo nesse sentido. Posso estar errado!

* * * * * *

(GILSON ALBERTO NOVAES é Professor Universitário, Advogado, Mestre em Comunicação Social e Doutor em Educação Arte e História da Cultura. Foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e é nosso colaborador).

