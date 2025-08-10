Uma das casas mais antigas de Americana estaria com os dias contados para dar espaço a um conjunto de lojas. O caso levanta debate sobre a preservação do patrimônio histórico da cidade, que pouco a pouco perde referências arquitetônicas que ajudam a contar sua própria história.

A casa, que teria mais de 100 anos (fala-se em 120 anos) é da família Nicoletti, que passa por uma disputa judicial.

O arquiteto Felipe Oliveira ficou espantado com a informação da idade da casa (a se confirmar) e com o fato de ela estar na venda. Ele conversou com a moradora, que aluga o imóvel, e ela disse que a demolição está nos planos da imobiliária que administra o espaço.

Oliveira comenta o risco com demolição da casa

“Caso demolida, será mais uma dentre tantas outras que contam épocas passadas da cidade, mas que a modernidade insiste em apagar. Sem ações de reconhecimento, proteção e conservação de seu patrimônio histórico, Americana mostra fragilidade em gerir elementos importantes sobre seu histórico de desenvolvimento e identidade. A Vila Jones assim como outros bairros da cidade ainda guardam, mesmo que em situação precária, exemplares importantes da arquitetura local, como Carioba e Salto Grande que se encontram em precária situação de preservação e fechadas para visitação.”

