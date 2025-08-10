Ciro Gomes é o mais novo filiado do PSDB, informam veículos cearenses neste sábado (9). O ex-governador do Ceará, ex-ministro dos governos Lula e Itamar e quatro vezes derrotado como presidenciável decidiu sair do PDT e ingressou na sigla dos tucanos visando uma candidatura ao governo do Estado do Ceará em 2026.

O PSDB passa por uma forte crise de identidade e eleitoral após desempenhos fracos desde as eleições de 2018. Perdendo protagonismo para legendas como PSD e União Brasil pela via de centro e pelo bolsonarismo pela via da extrema direita, atualmente tem apenas um governador, 14 deputados federais e 3 senadores.

Ciro ajuda o PSDB paulista?

