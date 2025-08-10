UBS do Parque das Nações recebe ação sobre violência contra a mulher

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque das Nações, em Americana, recebeu nesta quinta-feira (7) uma ação educativa como parte da campanha Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A atividade teve como tema “A culpa não é delas – 19 anos da Lei Maria da Penha” e foi conduzida pela coordenadora do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Lea Amábile.

Durante a atividade, realizada na recepção da unidade, foram abordados temas essenciais da campanha, como os direitos das mulheres, os tipos de violência, os canais de denúncia e a importância da rede de proteção. A ação teve como objetivo sensibilizar usuárias, servidores e a comunidade para o enfrentamento à violência de gênero. Também foram distribuídos folhetos com informações sobre a rede de apoio do município.

Além das orientações gerais, a coordenadora reforçou junto à equipe técnica da UBS a importância do preenchimento da ficha de notificação diante de casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica.

“Nosso papel é levar informação e acolhimento. Ainda há muitas mulheres que não reconhecem que estão em situação de violência, e é por isso que ações como esta são fundamentais: elas despertam a consciência e mostram que ninguém está sozinha”, destacou Lea Amábile.

Campanha

A campanha é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), com apoio do programa Americana Por Elas, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e de instituições parceiras. Com o tema “Mulher Merece Respeito, Não Violência”, o movimento também marca o Dia da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, reforçou a importância da integração entre os serviços de saúde e a rede de proteção à mulher. “A UBS é muitas vezes a primeira porta de acolhimento. Por isso, capacitar as equipes e promover ações educativas é essencial para que possamos identificar situações de risco e oferecer o suporte necessário às vítimas”, afirmou Simone.

A programação do Agosto Lilás segue até o dia 29, com rodas de conversa, palestras, dançaterapia, apresentação de dissertação de mestrado, dinâmicas e outras atividades voltadas à prevenção e ao combate da violência contra a mulher.

Confira a programação para os próximos dias:

11/08 (segunda) • 16h

Oficina – Minha Casa, Meu Refúgio de Respeito

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

11/08 (segunda) • 16h30

Dinâmica lúdica em alusão ao Agosto Lilás

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

12/08 (terça) • 9h

Palestra – Ficha de Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada – Ficha Y09

Palestrante: Léa Amábile

Local: UPA Dona Rosa (Rua Solidariedade, 1.080 – Jardim Dona Rosa)

13/08 (quarta) • 16h30

Roda de Conversa com adolescentes – PodPah: Agredir não é Amar

Com técnicos do CREAS

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

14/08 (quinta) • 14h

Dinâmica Lúdica com adolescentes – Fala sério, isso é violência?

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV Diaconia São Judas Tadeu / CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

15/08 (sexta) • 8h

Ação de Conscientização “A culpa não é delas – 19 Anos da Lei Maria da Penha”

UBS Jardim Guanabara

18/08 (segunda) • 14h

Palestra para pais e responsáveis – Violência contra a Mulher

Facilitadoras: Natália Penteado (Psicóloga) e Mirian Catarina (Assistente social)

Local: SCFV SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

18/08 (segunda) • 16h20

Roda de Conversa com adolescentes – PodPah: Agredir não é Amar

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

20/08 (quarta) • 8h30

Dinâmica Lúdica (grupo de idosas) – Se liga no sinal!

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV Diaconia São Judas Tadeu / CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

20/08 (quarta) • 9h

Atividade com mulheres

Facilitadora: Alline Pereira (Psicóloga do CREAS)

Local: CREAS (Rua Antonio Feliciano Castilho, 594 – Vila Amorim) – Atividade restrita ao público atendido

20/08 (quarta) • 9h30

Roda de Conversa com idosos – Violência contra as mulheres

Facilitadora: Denise Cardoso (Advogada)

Local: SCFV Cruzada das Senhoras Católicas – Jardim Guanabara / Jardim Nossa Senhora Aparecida (Rua Botafogo, 131A – Jardim Guanabara)

21/08 (quinta) • 18h30

Roda de Conversa com pais e responsáveis – Agosto Lilás: Construindo relações mais leves e seguras

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

26/08 (terça) • 8h30

Dinâmica Lúdica (jovens e adultos) – Cuidar de uma mulher é proteger todas!

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV Diaconia São Judas Tadeu / Casa Abrigo / CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

29/08 (sexta) • 14h

Roda de Conversa com mães atípicas – Ainda lembro

Facilitadora: Léa Amábile

Local: APAE – PHR (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)

