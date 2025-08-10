Uma SUV TCross que tinha sido roubada de locadora no ano passado e rodava tranquilamente no Estado de São Paulo foi parada em ação da Guarda Municipal de Americana neste final de semana.

O carro era de uma locadora e teve a placa adulterada por um funcionário de empresa que recupera carros roubados.

Segundo a ex-exposa do homem que adulterou o veículo, ele ficou com o carro por alguns meses e então trocou a placa e o vendeu para um lojista de Americana.

Resenha recuperação de TCross

Durante patrulhamento foi erradiado o alerta de um veículo T-Cross branca ostentando emplacamento FDV9D34 com adulteração de sinal identificador de veículo automotor e apropriação indébita adentrando pela Estrada Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa sentido o bairro Jardim São José/Praia Azul.

A equipe visualizou o veículo informado pela rua José Volpato que ao visualizar a vtr mudou sentido e adentrou a rodovia Anhanguera sentido Interior sendo abordado pelo KM 120.

Após desembarque do condutor e passageiros (2 mulheres e uma criança), o condutor informou que havia uma criança no veículo, foi então realizado busca pessoal no condutor e nada de ilícito foi constatado, foi realizado pesquisa veicular através do Aparelho Automotivo Scanner Raster sendo constatado o chassi de número 9BWBH6BF9P4056288 cujo emplacamento é FPG6H85 do veiculo TCross de cor branca ano de fabricação e modelo 2023 com bloqueio de apropriação indébita.

O proprietário apresentou o CRLV onde constava o emplacamento FVD9D34 e chassi 9BWBH6BF5R4023761. Diante das circunstâncias o veículo e o condutor foram conduzidos até a CPJ (os passageiros foram embora de UBER). Durante a apresentação dos fatos, o senhor Matheus chegou à CPJ por volta das 18h30 informando ser proprietário de uma empresa de recuperação veicular relatando que na no dia 16/07/2025.

Eduarda ex-mulher de Dirceu de Piracicaba e ex prestador de serviço de sua empresa, ligou para o mesmo informando os delitos praticados por Dirceu no período que conviveram, informando que no final de 2024 Dirceu havia recuperado uma TCROSS de cor branca sem rastreador ativo da Locadora e que ao invés de reportar a recuperação do veículo, escondeu o mesmo em sua residência por um período.

Após ninguém reclamar trocou as placas deste veículo pelas placas FVD9D34 que era propriedade da Locadora Movida até então, vendendo o carro para um lojista em Americana no mês de Março, sendo que nesta mesma data Matheus deslocou de Bragança Paulista ao encontro de Dirceu em Piracicaba e em conversa com o Dirceu ele afirmou que vendeu o veículo como Dublê ao lojista, sem informar o nome ou telefone do mesmo.

Após os fatos terem sido informados à autoridade policial, foi determinado flagrante delito em desfavor de Márcio ficando à disposição da justiça e esta equipe liberada pelo local.

