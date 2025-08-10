O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste prorrogou por mais dois anos a validade do Concurso Público nº 01/2023, conforme a Portaria nº 59/2025, publicada em 6 de agosto de 2025.

A medida vale para os cargos de:

Encanador Oficial

Mecânico de veículos pesados

Tratorista

Motorista E

Além disso, a Portaria nº 49/2025, publicada em 1º de julho de 2025, já havia prorrogado a validade para os demais cargos previstos no edital do concurso.

Segundo o DAE, a prorrogação visa garantir continuidade no aproveitamento dos aprovados, dando mais agilidade ao preenchimento de vagas e evitando os custos de um novo concurso.

Os documentos podem ser consultados no site oficial do DAE: www.daesbo.sp.gov.br > Legislação > Portarias.

