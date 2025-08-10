Americana tem problemas em proteger a vida terrestre, inovação e indústria e na implementação das ODSs, aponta relatório divulgado esta semana. A cidade aparece como bem avaliada em “ação climática” e “energias renováveis e acessíveis”.

A nota geral da cidade é 58,97 de 100, colocada com nível médio de Desenvolvimento Sustentável.

Americana ocupa a posição 269 em todo o Brasil, com queda na avaliação em seis itens e melhora em quatro temas dos ODSs.

A cidade melhorou em Saúde e Bem Estar, Igualdade de Gênero, Consumo e Produção Responsável e Parcerias e Meios de Implementação.

Americana cai em Água e Energia

Entre os problemas que a cidade teve no período na avaliação das Cidades Sustentáveis se destacam Água e Saneamento e Energia Limpa e Acessível.