A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre manejo e acompanhamento de colônias de gatos no município.

Segundo a parlamentar, o controle da colônia de gatos urbanos requer atenção do Poder Executivo. “O cuidado com as colônias de gatos urbanos é uma demanda crescente e urgente no município, tanto sob a ótica da saúde pública quanto da proteção e bem-estar animal”, comenta Roberta.

No requerimento, a autora questiona se a prefeitura possui um mapeamento das colônias de gatos e a quantidade de animais, além de quais ações de manejo são adotadas, como castração, vacinação, vermifugação, alimentação supervisionada e monitoramento veterinário. “A atuação preventiva, com base em manejo ético e responsável, é essencial para evitar a superpopulação e reduzir riscos de transmissão de zoonoses”, conclui.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (12). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP