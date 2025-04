A Casa do Conto de Americana, vinculada à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou entre terça (15) e quarta-feira (16) o seu Especial de Páscoa, com a presença de três escolas de educação infantil conveniadas com o município, totalizando aproximadamente 100 crianças.

Crianças das escolas de educação infantil Passo a Passo, Pequeno Cidadão e Tom e Jerry ouviram um Conto Especial de Páscoa apresentado pela arte educadora e psicopedagoga Cristina Lazaretti, a Tininha, responsável pelo espaço. Em seguida, visitaram a Casinha do Urso Pooh e do Zé Colmeia e interagiram com os personagens. A programação incluiu ainda a caça ao tesouro dos ovinhos, em parceria com a OAB Americana, e a degustação de diversos docinhos e chocolates provenientes de doações e trabalhos voluntários.

“A contação de histórias para crianças é essencial para estimular a imaginação, desenvolver a linguagem e fortalecer vínculos afetivos, além de transmitir valores e conhecimentos de forma lúdica e significativa”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini

A Casa do Conto está localizada à Avenida Carioba, nº 113, e integra o Complexo Industrial de Carioba, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana (Condepham), como Patrimônio Histórico de Americana.