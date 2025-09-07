O Programa Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, entregou, neste sábado (06), 578 apartamentos do Residencial Jardim das Alamedas, em Piracicaba, na região de Campinas. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e o subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, participaram do evento, junto com representantes do município, da Caixa Econômica e do Governo Federal.

Marcelo Branco falou sobre o grande volume de atendimentos habitacionais que vem sendo feito em todo o Estado e ressaltou os altos investimentos da atual gestão na Pasta do Desenvolvimento Urbano e Habitação.

“Já entregamos, no Estado de São Paulo, quase 65 mil unidades habitacionais em dois anos e meio e pretendemos chegar à marca de 200 mil unidades habitacionais construídas até o final do próximo ano. Isso requer, além de uma equipe competente da SDUH e da CDHU, um esforço financeiro muito grande do nosso Governo de São Paulo, e o governador Tarcísio tem feito que a habitação seja um dos seus pilares e prioridade de investimento”, disse.

O secretário complementou, ainda, sua explicação, trazendo dados. “Nos oito anos anteriores ao nosso Governo, foram investidos R$ 6,5 bilhões em habitação. O nosso Estado sempre foi muito forte nessa área através da CDHU e de outros programas, porém investimos os mesmos R$ 6,5 bilhões, que foram feitos em oito anos, em dois anos e meio. Então, realmente há um esforço muito grande, e isso mostra a prioridade que o governador tem dado aos atendimentos habitacionais. Temos um orgulho muito grande de trabalhar assim e que possamos fazer cada vez mais pelo nosso Estado”, finalizou.

Por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), o governo paulista investiu R$ 6,4 milhões em subsídios no residencial entregue neste sábado. Cada uma das famílias recebeu até R$ 13 mil para a compra do primeiro imóvel no residencial, que foi edificado pela iniciativa privada e contou com financiamento da Caixa Econômica Federal, por meio do FGTS.

Caroline feliz com o Casa Paulista

Colaboradora em um centro logístico de Piracicaba, Caroline Melo Souza, de 32 anos, foi uma das pessoas que conquistou a casa própria. Animada, ela contou que a realização vem acompanhada de mais liberdade.

“Só quem batalha todos os dias sabe a luta que é para conseguir realizar esse sonho. Agora, as coisas vão mudar bastante. Eu morava com os meus pais, mas a gente ter a nossa própria casa traz uma sensação muito boa de independência”. Segundo ela, o subsídio do Casa Paulista foi essencial para realizar a compra do imóvel. “Recebi esse benefício, e ele me ajudou muito. As parcelas foram diminuídas, e a entrada ficou menor também. Tudo isso possibilitou a minha conquista”, concluiu.

Assim como Caroline, a ajudante de serviços gerais, de 39 anos, também realizou, com o auxílio do subsídio estadual, o sonho da casa própria. Mãe do Ailton, de 14 anos, ela disse estar feliz por conseguir proporcionar mais segurança e conforto ao seu filho.

“Foi algo que esperei e batalhei muito para conseguir. Não consigo nem explicar a emoção. Eu, atualmente, moro no fundo da casa da minha mãe, mas, agora, só de o meu filho ter um quarto para ele é muito bom. Porque estamos morando em um cômodo só, e ele precisa ter seu próprio quartinho”, contou. Sobre a Carta de Crédito Imobiliário (CCI), ela complementou: “Esse valor foi muito importante e ajudou muito a gente. Sem isso, acho que eu nem teria conseguido. Então, foi uma boa ajuda. Realizei um sonho enorme, que é ter minha casa própria. o meu cantinho”, finalizou, emocionada.

Os apartamentos têm 42 m² de área privativa, distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O residencial oferece ainda uma ampla infraestrutura de lazer e convivência, que inclui espaços como piscinas adulto e infantil, playground, praça de jogos, salão de festas, espaço gourmet com churrasqueira e um ambiente diferenciado para luau.

Os futuros moradores também poderão usufruir de horta comunitária, redário, bicicletário, academia ao ar livre, campo gramado, espaço pet e até um lava-rápido, garantindo conforto, bem-estar e qualidade de vida às famílias beneficiadas.

Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

A modalidade CCI do Programa Casa Paulista concede subsídios a famílias com renda de até três salários mínimos para a compra de unidades habitacionais em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), no âmbito dos financiamentos Caixa-FGTS.

Os subsídios, que variam de R$ 10 mil a R$ 16 mil conforme a localização do imóvel, podem ser somados a benefícios federais e ao uso do FGTS. Essa combinação reduz o valor das prestações, adequando-as à capacidade de pagamento das famílias.

A participação é aberta a todos que atendam aos critérios do programa e tenham habilitação aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável pela concessão do financiamento habitacional.

Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já entregou 37,6 mil moradias na modalidade CCI, com aporte de R$ 456,6 milhões e impacto de aproximadamente R$ 20,5 bilhões na economia. Outros 60,5 mil imóveis seguem em produção, com aporte de R$ 764,6 milhões.

