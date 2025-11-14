Casamento civil no Hospital Meridional Cariacica emociona ao unir filha e noivo diante da mãe em cuidados paliativos

Em um gesto de amor e sensibilidade, o Hospital Meridional Cariacica, integrante do Grupo Kora Saúde, foi palco de um casamento civil que comoveu pacientes e profissionais.

A cerimônia marcou a união de Mariana, enfermeira oncológica, e Gabriel, seu noivo há quase seis anos, diante da mãe da noiva, internada em cuidados paliativos por conta de uma neoplasia cerebral em estágio avançado.

A equipe de humanização e assistência do hospital se mobilizou para tornar o sonho possível.

