Santa Bárbara divulga resultado do edital de Fomento Cultural – Novembro Negro

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quinta-feira (13) a homologação do Edital de Chamamento Público nº 08/2025 – Novembro Negro.

Leia + sobre diversão e arte

O edital recebeu 10 inscrições, das quais 4 projetos foram selecionados, cada um contemplado com o valor de R$ 10 mil. As propostas escolhidas apresentam ações culturais voltadas à valorização da identidade negra, de sua história, produção intelectual e manifestações artísticas, integrando a programação municipal do “Novembro Negro”, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

Além das atividades culturais, os projetos incluem palestras e ações formativas que promovem o letramento racial, o combate ao racismo e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à igualdade racial e à valorização da cultura afro-brasileira.

Projetos contemplados

Diversidade em Cena: Um Encontro Cultural

Proponente: Isabela Letícia dos Santos Gouveia

O evento é um encontro cultural intensivo em uma manhã de sábado, focado em engajar o público familiar com uma programação multissetorial que estimula o diálogo e a fruição. Serão realizadas oficinas e rodas de conversa sobre cultura afro-brasileira, identidade e combate ao racismo, apresentações de música, dança e teatro, ações de incentivo à leitura, contação de histórias e a palestra “Raça, Educação e Consciência: O Despertar pelo Letramento”, com Julia Motta.

Data: 15 de novembro

Horário: das 8h às 13h

Local: CIEP Carmelina Pellegrino Cervone – Estrada do Pedroso, 1732 – Parque Resisdencial Zabani

Samb’ajuda

Proponente: Ulisses José da Silva

O projeto propõe a realização de uma Roda de Samba Solidária, com até 3 horas de duração, celebrando a cultura afro-brasileira no dia 20 de novembro. A ação integra arte, cultura, educação e memória, valorizando a contribuição do povo negro para a formação da identidade cultural brasileira.

Além da roda de samba, haverá uma palestra sobre letramento racial, identidade negra e ancestralidade, ministrada por Dito Preto (Benedito Samuel Barbosa), líder do movimento negro em Santa Bárbara d’Oeste, na Escola Estadual Emílio Romi, no dia 26 de novembro.

Data: 20 de novembro

Horário: 15h

Local: Em frente ao Museu da Imigração – Rua João Lino, 371 – Centro

Periferia em Movimento

Proponente: Atanael Santos Motta Júnior

O projeto Periferia em Movimento é uma ação cultural e educativa que promove a valorização da cultura afro-brasileira por meio da capoeira, do grafite e de rodas de conversa. Haverá troca de graduação dos alunos participantes dos projetos “Cidadania” e “Caminhos da Cultura”.

A proposta busca despertar nas crianças o orgulho de suas origens, o senso de comunidade e a consciência antirracista, utilizando linguagens artísticas periféricas como ferramentas de expressão e aprendizado. A palestra sobre identidade, ancestralidade e respeito será ministrada por Julia Motta e Isabely Motta.

Data: 16 de novembro

Horário: 9h

Local: EMEFEI Profª Maria M. G. Valente – Dona Bininha – Rua Padre Arthur Sampaio, 571 – Conjunto Habitacional Roberto Romano

Samba do Negro Silva – Origens

Proponente: Júlio César da Silva

O projeto Samba do Negro Silva – Origens promove a valorização do samba ancestral e das raízes africanas que deram origem a um dos gêneros musicais mais representativos da cultura brasileira. O repertório inclui músicas de matriz africana e raiz quilombola, resgatando ritmos que fizeram e fazem parte da cultura preta.

A palestra em formato de roda de conversa abordará as origens dos ritmos afro-brasileiros e o preconceito ainda existente contra as expressões culturais negras. O encontro será mediado pelo professor e poeta James Ribeiro, com participação de Tat’etú Pai Lubango de Langue e Mestre Atanael Motta, promovendo diálogo, valorização e consciência sobre a importância da cultura preta na formação do samba e da identidade brasileira.

Data: 30 de novembro

Horário: 16h

Local: Mercadão da Cidade – Rua Floriano Peixoto, 1653 – Centro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP