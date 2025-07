Uma reviravolta no caso da adolescente Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, brutalmente assassinada em Hortolândia, ganhou novos desdobramentos neste domingo (20). Os principais suspeitos, Evelyn e Henrique, foram localizados e presos no estado do Paraná, na casa da avó da jovem.

Segundo informações preliminares, o casal confessou o crime após a prisão. Eles estavam foragidos desde o início da semana e, mesmo à distância, ainda mantinham contato com o família de Evelyn.

As circunstâncias da morte de Nicolly causaram grande comoção na cidade.

O corpo da adolescente foi encontrado em estado de decomposição em uma área de mata, após dias de buscas intensas.

A polícia segue investigando detalhes do crime, e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.

