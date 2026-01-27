Novidades no caso orelha, cão de rua morto em Santa Catarina na semana passada. Um dos acusados foi para os Estados Unidos passear na Disney e um perfil famoso no país divulgou a foto dele.

A mensagem já teria atingido mais de 40 milhões de pessoas e aumentado a pressão para que o rapaz se entregue.

Existem pedidos para o presidente norte americano Donald Trump expulsar o adolescente do país.

O caso gerou enorme repercussão no Brasil com muitos pedidos de Justiça para o que aconteceu.

Caso orelha

O cão comunitário Orelha, que vivia há dez anos na Praia Brava, em Florianópolis, morreu após ser encontrado com ferimentos graves no início de janeiro. Exames indicaram maus-tratos.

