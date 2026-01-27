Nova Odessa reforça a importância da vacinação infantil antes da volta às aulas
Secretaria de Saúde reforça disponibilidade de vacinas contra gripe e Covid-19 em todas as UBSs para garantir um ano letivo mais seguro e saudável para as crianças
Com o objetivo de proteger a comunidade escolar e prevenir síndromes respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa está mobilizando pais e responsáveis para que compareçam às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e atualizem a carteira de vacinação das crianças e adolescentes. A iniciativa visa intensificar a proteção antes do retorno às aulas, com foco nas vacinas contra Influenza (gripe) e Covid-19.
A coordenadora da Vigilância Epidemiológica e do Centro de Referência de Imunização (CRI), Paula Mestriner, reforça que a vacinação é a estratégia mais eficaz para evitar casos graves e internações. “Estamos entrando em um período de maior circulação de vírus respiratórios. Proteger nossas crianças com as vacinas disponíveis é um ato de cuidado coletivo. Nossa meta é ampliar ao máximo a cobertura vacinal neste início de ano, e contamos com a adesão de todas as famílias”, destacou.
Dados de 2025 reforçam a necessidade de proteção contínua
No último ano, foram registrados casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças no município, com destaque para a circulação do vírus Influenza. A vacinação, no entanto, permanece como a principal forma de prevenção. A rede municipal de saúde segue ofertando todas as vacinas do calendário nacional de forma gratuita, segura e acessível.
Ações em andamento:
* Todas as UBSs estão abastecidas e preparadas para atender às famílias;
* A vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) já está disponível para gestantes a partir de 28 semanas, ampliando a proteção aos recém-nascidos;
* A Secretaria de Saúde mantém vigilância ativa e monitoramento dos casos respiratórios para orientar as ações de prevenção.
“Convocamos a população para fazer parte dessa rede de proteção. A vacinação é um ato de amor e responsabilidade com as crianças, as famílias e toda a comunidade”, completou a coordenadora.
