Referência na formação técnica e cidadã de jovens e adultos, a Escola Técnica Estadual (ETEC) Polivalente de Americana retoma as atividades letivas no dia 9 de fevereiro, marcando o início do ano escolar para mais de 1.400 estudantes de 15 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e dos módulos técnicos.

Em 2026 houve a ampliação na oferta de cursos, com novas turmas no período integral (manhã/tarde ou tarde/noite). A volta às aulas contempla alunos que estudam no próprio Polivalente, na avenida Nossa Senhora de Fátima, além dos estudantes das turmas descentralizadas que frequentam as aulas do ensino médio e técnico na FATEC.

O superintendente da ETEC Polivalente, professor Wladimir Suzegan, ressalta que o início do ano letivo representa mais do que a retomada das aulas: “Estamos abrindo nossas portas para um novo ciclo de aprendizagem, com a certeza de que a educação técnica transforma vidas e amplia oportunidades. Nossa equipe está preparada para receber os estudantes com organização, acolhimento e compromisso com a qualidade do ensino”, afirma.

Os horários foram organizados de forma a atender os diferentes perfis de estudantes. A programação considera também dias estendidos para algumas turmas, garantindo o cumprimento da carga horária e a qualidade do ensino. A escola reforça que os alunos devem ficar atentos aos horários específicos de suas turmas e à identificação dos blocos correspondentes, conforme informado pela secretaria escolar.

Desde sua fundação, em 1972, a ETEC Polivalente mantém como missão preparar seus alunos tanto para o mundo do trabalho quanto para a continuidade dos estudos, aliando ensino público, gratuito e de excelência.

Depois do dia 9, vestibulinho

Para quem se interessou e deseja ingressar na instituição, a ETEC Polivalente informa que em breve será divulgado o calendário do Vestibulinho do meio de ano, oportunidade para novos estudantes iniciarem sua formação técnica em uma das unidades mais tradicionais do Centro Paula Souza no estado de São Paulo.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria da escola (avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 567), pelos telefones (19) 3468-4071 / 3468-1611 ou pelos canais oficiais da unidade na internet http://etecpoli.cps.sp.gov.br/; Instagram @etecpoli ou Facebook Etec Polivalente de Americana.