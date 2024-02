Cata-Treco é a reclamação mais recebida pela Prefeitura de Americana

#EXCLUSIVO. Dados disponibilizados pela Prefeitura e divulgados com exclusividade pelo NM mostram os indicadores de reclamações dos americanenses.

Só em 2024, já foram 1.262 reclamações oficializadas, cerca de 28 por dia. Esta é a menor média de reclamações desde 2020.

Algo que chama a atenção no ranking das primeiras semanas do ano é que ‘Cata Treco’ agora lidera, representando um total de 10,8% das reivindicações dos moradores, sendo que a média mensal subiu pelo 5° ano consecutivo: (2020:58 – 2021:71 – 2022:77 – 2023:79 – 2024:94).

O chamado recolhimento de inservíveis demanda uma ampla força tarefa por parte dos servidores públicos, mas na maioria das vezes é causado por moradores ‘baderneiros’, já que o município conta com nove ecopontos espalhados por todas as regiões e também é possível agendar o recolhimento gratuito via telefone, que é o 3475.9024.

Sempre nas primeiras colocações, problemas relacionados à Iluminação Pública agora ocupam o 2° lugar, seguido por Coleta Seletiva, que em 2021 não apareceu no ranking, foi a décima em 2022 e ficou no 6° lugar em 2023. Na sequência: Mato Alto, Poda, Calçada Irregular, Reparo Asfáltico e Denúncias de Maus-tratos.