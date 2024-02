Morador do São Fernando encontrado morto na Estrada da Balsa

O corpo de Alcides José da Silva, de 44 anos, morador São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste, foi encontrado nas proximidades da Estrada da Balsa, na área rural, em Limeira, na noite desta quarta-feira (14). Ele estava desaparecido desde terça-feira (13) e a família chegou a registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento.

Segundo informações, a Polícia Militar (PM) recebeu uma solicitação e foi até as proximidades do Condomínio Serra Verde, onde encontraram o corpo caído em uma estrada de terra com ao menos quatro perfurações de arma de fogo.

O corpo de Alcides foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana e a Polícia Civil (PC) investiga a morte.

